3 عوامل تعزز صدارة «كيا سبورتاج» فى مبيعات «SUV»

تصدرت «كيا سبورتاج» قمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %17.3 بإجمالى بيع 3141 مركبة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

أكد شريف فهيم، مدير التسويق فى الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» فى مصر، أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التى اعتمدت عليها فى تسويق «سبورتاج» تتمثل فى ضبط آليات تسعير السيارة، وتلبية متطلبات السوق المحلية من كافة الكميات المطلوبة منها مع تقديم الموديلات الجديدة.

وأضاف فيهم أن استراتيجية «EIT» تعتمد على التوسع وانتشار مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة فى ضوء رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء فى مختلف المناطق الجغرافية، موضحا أن الشركة اعتمدت مؤخرًا موزعًا جديدًا هو “سلطان أوتو” لينضم لقائمة الموزعين المعتمدين للعلامة الكورية فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لتعزيز حصتها السوقية من العلامة الكورية “كيا” لتتجاوز أكثر من %7 من إجمالى المبيعات الإجمالية للقطاع بنهاية العام الحالى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ البرامج التسويقية التى تتمثل توريد فئات مزودة بأعلى التجهيزات والكماليات التى تلبى كافة متطلبات المستهلكين.

وأوضح أن مبيعات سوق السيارات بدأت تتعافى تدريجيًا خلال الفترة الحالية وذلك على خلفية تزايد حجم إقبال المستهلكين على شراء المركبات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف “الدولار” التى أسهمت فى ثبات الأسعار.

على جانب أخر، نفى مدير تسويق «كيا» ما تداول من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعى التى تشير بإمكانية طرح طراز «كيا سيلتوس» محليًا خلال الفترة المقبلة، قائلًا «من الصعب طرح العربية لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليف استيرادها والجمارك المحلية عنها مما يخرجها من دائرة المنافسة»، على حد تعبيره.

وتحتل العلامة الكورية «كيا» على المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى»، مستحوذة على حصة سوقية %6.1 بعد تمكنها من بيع وتسويق 4 آلاف و538 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مقارنة 3 آلاف و373 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب نمو %34.5.