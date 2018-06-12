3 علامات سيارات تُطلق خصومات قبل عيد الفطر

شريف عيسى أعلنت 3 وكلاء سيارات عن خصومات لبعض طرازاتها قبيل حلول أعياد الفطر، فى محاولة لدفع حركة البيع لعلاماتها التجارية. كانت "المال" قد رصدت خلال الفترة الماضية غياب تمام للخصومات خلال "رمضان" فى ظاهرة تعد الأولى من نوعها فى سوق السيارات. ويعد "رمضان" من الأشهر الذى تعلن فيه شركات السيا

شريف عيسى

أعلنت 3 وكلاء سيارات عن خصومات لبعض طرازاتها قبيل حلول أعياد الفطر، فى محاولة لدفع حركة البيع لعلاماتها التجارية.

كانت “المال” قد رصدت خلال الفترة الماضية غياب تمام للخصومات خلال “رمضان” فى ظاهرة تعد الأولى من نوعها فى سوق السيارات.

ويعد “رمضان” من الأشهر الذى تعلن فيه شركات السيارات سواء وكلاء وموزعين وتجار عن خصومات على طرازاتهم فى محاولة لدفع حركة البيع، إلا أن ارتفاع أسعار الصرف، تسبب ليس فقط فى غياب تلك الخصومات، ولكن البيع بأسعار أعلى من السعر الرسمى “الأوفر برايس”.

وأعلنت ما يقرب من 3 علامات تجارية عن خصومات بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 4% بداية الأسبوع الحالى لكل من فولكس فاجن، وفورد فوكس، بالإضافة إلى رينو.

ووفقا للصفحة الرسمية للعلامة التجارية “فولكس فاجن” على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فإنه تم الإعلان عن خصومات تصل إلى 20 ألف جنيه على موديلات تيجوان، وباسات.

وقال مدحت إسماعيل، مدير عام فولكس فاجن بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، أن الخصومات التى تم الإعلان عنها تخص موديلات 2017، وأنها تستهدف تحريك مبيعات العلامة الألمانية، بالإضافة إلى التخلص من المخزون، بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام الحالى.

وأشار أحد مسئولى مبيعات بشركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل”، وكيل العلامة الأمريكية فورد فى مصر، عن طرحها لخصومات على طراز فوكس 1 لتر سيدان، بقيمة تراوحت ما بين 10 إلى 15 ألفا، على الفئات الثلاثة المطروحة منها، لموديلات 2018.

وبلغ فيمة الخصم على الفئة الأولى منها 10 آلاف جنيه، بنسبة تصل 3%، ليصبح سعرها 350 ألفاً، بدلاً من 360 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فتضمنت خصماً بقيمة 15 ألف جنيه، بنسبة 4%، ليصبح سعرها بعض التخفيضات 385 ألفاً، بدلاً من 400 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة من فورد فوكس فتم طرحها خلال شهر رمضان بخصم يصل إلى 15 ألفاً، بنسبة 3%، ليصبح سعرها 425 ألفاً، بدلاً من 440 ألف جنيه.

وأشار إلى ان ارتفاع تكلفة الإستيراد مع وصول أسعار الصرف إلى مستوى يقارب من 18 جنيها، تسبب فى تواضع مستوى الخصومات مقارنة بالأعوام الماضية.

وفى سياق متصل، أعلن وكيل رينو فى مصر عن خصم على رينو ميجان فئة E3 1.2 cc HL Turbo بقيمة 15 ألف جنيه، بنسبة 3%، ليصل سعرها حالياً 451 ألفاً، بدلاً من 466 ألف جنيه.