3 علامات تنجو من فخ تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال 8 أشهر (جراف)

نجت 3 علامات تجارية هي «نيسان، وشيري، وسوزوكي» من فخ تراجع مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تمكنت العلامة اليابانية «نيسان» من زيادة مبيعاتها بنسبة 1.4%، لتسجل نحو 15.7 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقابل 15.4 ألف وحدة في الفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفعت مبيعات سيارات «شيري» الصينية بنسبة 57.5%، لتصل إلى 14.3 ألف سيارة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 9.1 ألف مركبة في نفس فترة المقارنة.

كما قفزت مبيعات سيارات «سوزوكي» في مصر بنسبة 67.4%، لتسجل 13.6 ألف مركبة، مقابل 8.1 ألف وحدة.

ويذكر أن مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر قد تراجعت بنسبة 20%، لتصل إلى 110 ألفًا و212 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل137 ألفًا و223 مركبة في الفترة ذاتها من العام السابق.

في سياق متصل، قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن الطرازات المنتجة محليًا ومنها «نيسان، وشيري، وسوزوكي» لديها فرصة كبيرة لزيادة مبيعاتها واتساع حصتها السوقية من مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نقص الكميات المعروضة من الفئات المستوردة بسبب القيود والعقبات التى يواجها الوكلاء المحليين في إجراءات التعاقد على جلب الشحنات والكميات المتعاقد عليها من المصانع العالمية.