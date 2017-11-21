3 علامات تجارية تتوقف عن استيراد طرازاتها خلال 2017

شريف عيسى توقفت 3 علامات تجارية عن استيراد أى من طرازاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر، بحسب البيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى. وشملت العلامات التجارية التى سجلت صفرًا فى عدد السيارات المستوردة منذ بداية العام إلى الآن،

شريف عيسى





توقفت 3 علامات تجارية عن استيراد أى من طرازاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر، بحسب البيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.

وشملت العلامات التجارية التى سجلت صفرًا فى عدد السيارات المستوردة منذ بداية العام إلى الآن، كلًّا من بروتون، وديهاتسو، وMG.

وتستمر شركة عز العرب، الوكيل الحصرى لبروتون، فى بيع موديلات 2016 من طرازى برسونا، وجين 2، بعد أن قررت الشركة الأم بالتعاون مع وكيلها المحلى وقف استيرادها تماشيًا مع سياستها العالمية، مع توقعات بطرح كل من بروتون Preve، وExora بنهاية الربع الحالى.

وشهدت مبيعات بروتون نموًّا خلال عامى 2013، و2014، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات، إذ تمكنت من بيع 1253 وحدة خلال 2013، ونمت فى 2014 لتتمكن من بيع 1384 سيارة، إلا أنها فى عام 2015 تراجع أداء العلامة الماليزية بنسبة 45%، بإجمالى 766 سيارة مبيعة.

أما عن ديهاتسو اليابانية، والتى كانت تتبع شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل”، فقد توقف استيرادها بعد أن قررت الشركة العالمية الأم وقف تصدير طرازاتها، واقصار عمليات البيع على السوقين اليابانية والإندونيسية.

وتمكنت دايهاتسو خلال 2013 من بيع 1101 سيارة خلال 2013، وفى 2014 تمكنت من بيع 1325 وحدة، وتراجعت خلال 2015 من تسليم 891 وحدة، أما فى عام 2016 فتمكنت من بيع 394 وحدة فقط.

وعن MG تشهد سوق السيارات غياب طرازات العلامة التجارية بعد أن أنهت الشركة الأم علاقتها مع شركة إيجيبشن بريتيش أوتوموتيف، الوكيل السابق لها فى مصر.

وأكد مصدر مسئول بسوق السيارات أنه فى أعقاب انتهاء عقد وكالة MG مع إيجيبشن بريتيش أوتوموتيف، تم إسناد مهام توزيع باقى طراز 750 المجمعة محليًّا، لأبو حتة لتجارة السيارات، والبالغ إجماليها 150 سيارة، على أن تتولى أبو حتة إدارة خدمات ما بعد البيع للعلامة التجارية لحين الاستقرار على وكيل جديد لها بمصر.

وأشار المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه خلال الربع الثالث من العام الحالى، تداول عدد من وسائل الإعلام أخبارًا تشير إلى اقتناص شركة الغنام الكوتية، وكالة MG فى مصر، إلا أن الوقت أثبت عدم صحة تلك الأنباء.

وكشف المصدر أن الاستقرار على وكيل جديد للعلامة التجارية سيكون بحد أقصى خلال الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.