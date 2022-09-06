3 علامات «أوروبية» تعجز عن بيع أى وحدة خلال يوليو

عجزت 3 علامات أوروبية هى «لاند روفر، وألفا روميو، وجاكوار» عن بيع أى سيارة فى السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتراجعت حصة مبيعات الطرازات الأوروبية فى مصر إلى %20 بإجمالى نحو 20.6 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنسبة %22.3 بنحو 26.5 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقًا لـ«أميك»، اعتلت «فيات» صدارة مبيعات سيارات الأوروبية فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 5644 مركبة خلال تلك الفترة، أعقبتها «بيجو» فى المركز الثانى بواقع 3837 سيارة.

وحلت «رينو» ثالثة، بإجمالى بيع 3351 مركبة، تلتها «ستروين» فى المركز الرابع بنحو 2442 سيارة.

وجاءت «أوبل» فى المرتبة الخامسة بعدما حققت بيع 2341 مركبة، أعقبتها «لادا» سادسًا بنحو 2095 مركبة.

وحصدت «لاند روفر» المرتبة السابعة، مسجلة بيع 104 سيارات، أعقبتها «ألفا روميو» فى المركز الثامن بواقع 54 مركبة.

وظهرت «جاكوار» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية، مسجلة نحو 22 وحدة خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضى.

وفى سياق آخر، رصدت «المال» ترتيب الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال تلك الفترة؛ إذ جاءت «فيات تيبو» فى مقدمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى فى السوق المحلية، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 5508 مركبات، تبعتها «لادا جرانتا» فى المركز الثانى بإجمالى 2095 سيارة.

وحصدت «رينو ميجان» المرتبة الثالثة بإجمالى نحو 1561 سيارة، تبعتها «بيجو 3008» رابعًا بواقع 1461 مركبة.

وتمركزت «أوبل موكا» فى المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة نحو 894 سيارة، تلتها «ستروين C5 إير كروس» سادسًا بواقع 846 مركبة.

وظهرت «بيجو 301» فى المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 714 مركبة، أعقبتها «رينو لوجان» ثامنًا بإجمالى بيع 671 سيارة.

فى حين صعدت «ستروين سى إليزيه» للمرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات أوروبية المنشأ، مسجلة بيع 649 مركبة، تبعتها «بيجو 508» فى عاشرًا بإجمالى 629 مركبة.

وجاءت «بيجو 5008» فى المرتبة الحادية عشرة بعدما تمكنت من تسويق 604 سيارة، تلتها «أوبل كروس لاند» فى المركز الثانى عشر بواقع 577 مركبة.

وتمركزت «نيسان جوك» فى المرتبة الثالثة عشرة، بإجمالى نحو 573 سيارة، أعقبتها «رينو ستيب واي» فى المركز الرابع عشر بواقع 542 وحدة.

وظهرت «أوبل كورسا» فى المرتبة الخامسة عشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة نحو 540 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

يذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبى إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».