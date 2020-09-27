3 عروض تتنافس لشراء «المقاصة سبورت»

تترقب شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى تلقى 3 طلبات جدية من مستثمرين مصريين وخليجيين للاستحواذ على حصتها فى «المقاصة سبورت»، التى تدير نادى مصر للمقاصة، يتنافس عليها كل من تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز السابق، و«ستادات القابضة» ممثلة فى رجل الأعمال محمد كامل، إلى جانب عرض خليجى آخر.

وكشفت «المال» منذ عدة شهور عن توجه شركة مصر المقاصة للتخارج من ذراع المقاصة سبورت، وبيع حصتها البالغة نحو %77 وخلال تلك المدة تلقت عدة استفسارات وعروضاً لم تكتمل للاستحواذ.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة إن تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز السابق بات من أوائل المهتمين بالاستحواذ على شركة المقاصة سبورت، وينوى تقديم عرض رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة، مدفوعًا برغبته فى تكرار تجربة الاستثمار الرياضى فى مصر، بجانب الاستفادة من بقاء نادى مصر المقاصة فى الدورى الممتاز للموسم المقبل.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركة ستادات القابضة، التى تملك عدة ملاعب رياضية بالمحافظات، ويديرها رجل الأعمال محمد كامل دخلت دائرة المهتمين بشراء المقاصة سبورت، فى إطار خطتها التوسعية بمجال الرياضة، ورغبتها فى تملك نادٍ رياضى لخدمة القاعدة العريضة من أعضائها.

وتطرقت المصادر إلى أن إدارة مصر المقاصة رفضت قبل ذلك عرضًا مقدمًا من مستثمر خليجى بقيمة مليونى دولار لشراء الحصة، نظرًا لانخفاضه عن القيمة المستهدفة، التى ترى الشركة أنها لن تقل عن 40 مليون جنيه.

وخلال العام الماضى، حصلت مصر المقاصة على 24.1 مليون جنيه من ذراع الرياضة، وأقرت الأخيرة توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.15 جنيه للسهم، كما قامت ببيع لاعبين بقيمة 45 مليون جنيه.

وتمتلك المقاصة سبورت حصة مؤثرة فى الشركة المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية التى أسستها منذ 3 سنوات، بالشراكة مع وزارتى الإنتاج الحربى والشباب والرياضة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة كلفت لجنة الاستثمار، التى تضم فى عضويتها كلًا من الدكتور أحمد سعد وعمرو بهاء ومصطفى فوزى، بالتنسيق مع المستشار القانونى أشرف أبو الخير، لتولى ملف التخارج وتلقى العروض.

مصادر: 50 مليون جنيه زيادة رأسمال الذراع الرياضية لاختراق أفريقيا وتعزيز الملاءة المالية

وفى السياق نفسه، كشفت المصادر عن موافقة مجلس إدارة شركة المقاصة سبورت منذ أيام على إجراء زيادة رأسمال بقيمة 50 مليون جنيه كإحدى الآليات التمويلية المهمة لتعزيز الملاءة المالية للشركة، والتى تضررت بقوة جراء أزمة فيروس كورونا وأدت لعدم حصول لاعبى النادى الرياضى على رواتبهم.

وأكدت المصادر أن الشركة ستوظف حصيلة زيادة رأس المال فى الإسراع بتفعيل مشروع النادى المصرى فى أفريقيا، والذى سيتم تطبيقه فى تنزانيا كمرحلة أولى، تليها بلدان مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا.

وأوضح أن المشروع عبارة عن إنشاء أندية رياضية وأكاديميات تدار عبر مصر المقاصة فى أفريقيا، مهمتها اكتشاف المواهب الرياضية ومساندة التطور الرياضى فى البلدان الأفريقية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الشباب والخارجية.

وخلال عام 2019، حققت مصر المقاصة صافى ربح بلغ 345.6 مليون جنيه، مقابل 352.2 مليون فى 2018. مصرفيون: خفض الفائدة من جانب «المركزى