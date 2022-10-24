3 طلاب وراء سرقة متحف كلية الآثار في سوهاج.. والأمن يعيد 59 قطعة أثرية

نجحت الأجهزة الأمنية، في إعادة 59 قطعة أثرية بعد سرقتها من متحف كلية الآثار في إحدى جامعات محافظة سوهاج ، بعدما اكتشفت ارتكاب 3 طلاب بالكلية للواقعة.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج ، بلاغًا بتاريخ 22 الجاري من إحدى الجامعات عن اكتشافهم سرقة بعض القطع الأثرية، من داخل متحف كلية الآثار بالجامعة.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص (طالبان وطالبة بذات الجامعة ووالد أحدهم).

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 59 قطعة أثرية، المستولي عليهم من المتحف.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم إنه اتفق مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة في الثراء السريع.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة أعدا “أجنة حديدية”، ودلفا للجامعة وحجب أحدهما رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف واستولى على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية.

ولفت إلى أنه اتصل بالطالبة المشار إليها، وطلب منها الحضور بسيارتها ولدى حضورها قاما بإعطائها المسروقات ووضعتها داخل حقيبة السيارة، وانصرفت، ثم استقل الطالبان سيارة أجرة “تاكسي” وتقابلا معها مرة أخرى وأخفى أحدهما المسروقات لدى والده “متهم” تمهيدًا لبيعها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.