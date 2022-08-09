3 طرازات فقط تباع بالسعر الرسمى فى مصر

كشف أحد تجار السيارات، عن توافر 3 طرازات فقط يتم تسويقها وبيعها بالسعر الرسمى للمستهلكين داخل السوق المحلية هي: «جاك j7، وجلورى 330s، وساوايست DX7».

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار السيارات موجة كبيرة من الزيادات المتتالية من قبل الشركات المحلية، إلى جانب قيام الموزعين والتجار بفرض مبالغ مالية إضافية على السعر الرسمى تحت مسمى «الأوفر برايس»، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء.

وأكد أن الطرازات الثلاثة يتم تسويقها وبيعها للمستهلكين بالسعر الرسمى المعلن من قبل وكلائهم المحليين نظرًا لتوافر معروض منها، والذى يتناسب مع حجم الطلب عليها.

وأضاف أن سوق السيارات فى مصر تعانى تفاوتًا شديدًا فى أسعار الطرازات المطروحة محليًا، إذ تقوم الشركات والتجار بالتحكم فى آليات التسعير، وذلك على أساس حجم المخزون لكل شركة على حدة.

يشار إلى أن مبيعات سيارات الركوب فى مصر تراجعت بنسبة %8 لتصل إلى 92 ألفًا و621 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 101 ألف و46 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وينتمى طراز جاك J7 لفئة سيارات السيدان السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

فيما تقدم «جلورى 330s» من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات – ذات الثمانى مقاعد – مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سى سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”.

أما عن طراز ساوايست DX7 فينتمى لفئة السيارات الرياضية «SUV»، مدعومة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى “تيربو”، ينتج قوة قدرها 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن متر.