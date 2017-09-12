3 شروط لركوب أتوبيس فكرتك شركتك

أحمد عاشوربـ 3 شروط يمكن أن تلتحق بأتوبيس في مصر قد يحقق لك فكرتك ومشروعك ..هذا ليس مجرد مزحة، ولكن حقيقية قدمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال أتوبيس يجمع أفكار الشباب.نشرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي صورة الأتوبيس الذي أعلنت عنه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و

أحمد عاشور

بـ 3 شروط يمكن أن تلتحق بأتوبيس في مصر قد يحقق لك فكرتك ومشروعك ..هذا ليس مجرد مزحة، ولكن حقيقية قدمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال أتوبيس يجمع أفكار الشباب.

نشرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي صورة الأتوبيس الذي أعلنت عنه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن انطلاقه التجول في المحافظات لجمع أفكار من الشباب وإدراجاتهم ضمن مبادرة “فكرتك شركتك ” من خلال شركة ريادة الأعمال التي أسستها الوزارة لدعم مشروعات الشباب.

ويحمل الاتوبيس عبارتي “بنستثمر في شبابنا”، و”فكرتك شركتك”، ويقدم شروطا ثلاثة للمشاركة قائلا شارك في المبادرة ب 3 خطوات سهلة “فكرة جديدة، وفريق عمل، واملأ الاستمارة”

وقالت وزيرة الاستثمار خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء – إن المحطة الأولي للأتوبيس ستكون من أمام وزارة الاستثمار، والتعاون الدولي بمقر الوزارة بصلاح سالم وسط القاهرة.

ومن جانبه، قال الدكتور شهاب مزربان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن جمع الأفكار سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، متوقعا أن يتم اختيار الدفعة الأولى وبدء أعمالها اعتبارا من مارس المقبل.

وتابع : “من المقرر أن تتيح شركة ريادة الأعمال للشباب حتي 500 ألف جنيه لتمويل المشروع في شكل مساهمة في رأسمال الشركة”.

وأكد أن المبادرة تتضمن 3 شروط هي وجود فكرة وفريق عمل لتنفيذها وملء الاستمار.

و قال المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إنه سيتم تخصيص شباك للمستثمرين الشباب في مركز خدمات المستثمرين، تسهيلا عليهم