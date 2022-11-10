3 شركات محلية تتنافس لاقتناص عقد توريد وتركيب كابلات كهربائية لصالح «الإسكندرية للتوزيع»

تقدمت 3 شركات محلية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على مناقصة توريد وتركيب كابلات كهربائية جهد متوسط لصالح شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء مطلع الأسبوع الجارى.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء لـ«المال» أن الشركات الـ3 المتنافسة تضم «جيزة باور»، و«الجيزة لصناعة الكابلات»، بالإضافة إلى «العالمية للكابلات»، ضمن خمس كيانات اشترت كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.

وطرحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المناقصة خلال شهر أكتوبر الماضى بجهد المتوسط 12/20 كيلو فولت، متوقعة الانتهاء من فحص العروض وترسيتها على الشركات الفائزة خلال نوفمبر الجارى.

وأضافت المصادر أنه سيتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح، وتتضمن توريد وتركيب خطوط الكابلات فى نطاق المراكز التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وسيتم تمويلها عبر مواردها الذاتية للعام المالى 2023-2022.

وأشارت إلى أن الكابلات ستكون بجهد متوسط 12/20 كيلو فولت، بقيمة تأمين ابتدائى خاص بالمناقصة يصل إلى 2 مليون جنيه، موضحة أن المناقصة تأتى ضمن خطط شركة الإسكندرية للكهرباء للتوسع فى شبكاتها وتطويرها خلال العام الحالى.

وأوضحت أن الخطوط ستسهم فى التوسع بشبكات الجهد المتوسط بجميع المدن والمراكز الواقعة فى نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأكدت أن توريد المهمات يستغرق من 3 إلى 6 أشهر، فيما تصل فترة ضمان المعدات إلى 18 شهرًا، وتلتزم الشركات بتقديم عينات للاختبار بالمراكز المعتمدة بالقابضة للكهرباء.

فى سياق متصل، كشفت المصادر أنه يجرى حاليا تطوير مركز تحكم شرق الإسكندرية والذى يخدم مناطق شرق بدء من سيدى جابر حتى أبوقير بتكلفة تقديرية مليار جنيه على أن يتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله خلال عام 2024.

وأضافت المصادر أنه وفقاً لعملية التطوير سيتم تدشين 11 محطة محولات وعدد 30 موزعا وما يتبعهم من حجرات محولات، وقد قامت الشركة بالانتهاء من تجديد حجرات المحولات اللازمة، وإتمام أعمال التطوير المدنية اللازمة بها وتغيير المهمات الكهربية والبدء فى تركيب أجهزة الاتصال ولوحات التحكم عن بعد.

وتقوم أيضاً شركة الإسكندرية للكهرباء بتركيب نحو 100 ألف عداد مسبق الدفع فى نطاق الشركة والمدن التابعة لها بمختلف المحافظات وذلك خلال العام المالى الجارى 2023-2022.

وتتبع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر، ويقع فى نطاقها الجغرافى كل من منطقة أبوقير شرقًا حتى الكيلو 66 غربًا، ويتبعها 27 إدارة تجارية بخلاف إدارات التشغيل والتحكم، ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى 2.9 مليون مشترك، منها حوالى 760 ألف عداد حتى 2022/6/30.