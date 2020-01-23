3 شركات عالمية تتنافس على مناقصة إنشاء مركز تحكم للطاقة بمدينة طلخا

تضم «جنرال إليكتريك» الأمريكية و«ABB» السويسرية و«نارى» الصينية

تقدمت 3 شركات عالمية بعروض مالية وفنية للمنافسة على مناقصة إنشاء مركز تحكم إقليمى للطاقة بمدينة طلخا بدلتا مصر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الشركات المتنافسة تضم جنرال إليكتريك الأمريكية، وABB السويسرية، ونارى الصينية.

50 مليون يورو قرضًا من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل التنفيذ

وأوضحت أن التمويل سيتم عبر قرض بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية تم التوقيع عليه أواخر 2016، كما تم طرح مناقصة المشروع على الشركات العالمية خلال الربع الثالث من 2019.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل ربط نحو 100 محطة محولات وإدارتها من خلال المركز، وسيتم توقيع عقد تجهيز وتوريد مع الشركة الفائزة بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، يقضى بإضافة أحدث وسائل المراقبة والمتابعة، كما يتضمن أحكام تشغيل وصيانة وبرامج تدريب للعاملين.

وقالت المصادر إنه سيكون على الشركة الفائزة توريد أجهزة الاتصال والمعلومات الخلوية، وسيتم تنفيذ المركز بنظام تسليم المفتاح.

وأوضحت أن “المصرية لنقل الكهرباء” تقوم بتحليل العروض الفنية، ولم يتم تحديد موعد لإعلان النتائج.

وتوقعت المصادر أن تستغرق مدة تنفيذ المركز نحو عام ونصف، ومن المقرر تشغيله قبل نهاية 2021، فى إطار خطة الدولة فى تحديث وتطوير شبكاتها، والتحول نحو تكنولوجيا الشبكات الذكية.

وتم إنشاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة فى 2001، وانتهت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى من تنفيذ استثمارات بإجمالى 19.5 مليار جنيه تقريبًا.