3 شركات سيارات تخطط للقيد فى البورصة

أحمد نبيل وشريف عيسى وأحمد عوض:تخطط شركات «كيان» و«الأمل» و«طيبة» للسيارات، للقيد فى البورصة خلال 2020، بالتزامن مع إستراتيجياتهم للتوسع سواء فى مجال التجميع، والاستحواذ على وكالات،أو زيادة رأس المال فى أعمالهم لقطع الغيار.وكشف رجل الأعمال، كريم نجار، المساهم،

أحمد نبيل وشريف عيسى وأحمد عوض:

تخطط شركات «كيان» و«الأمل» و«طيبة» للسيارات، للقيد فى البورصة خلال 2020، بالتزامن مع إستراتيجياتهم للتوسع سواء فى مجال التجميع، والاستحواذ على وكالات،أو زيادة رأس المال فى أعمالهم لقطع الغيار.

وكشف رجل الأعمال، كريم نجار، المساهم، والشريك الرئيسى لشركة «كيان إيجيبت» للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات «سكودا- سيات» عن خطة للطرح فى البورصة، بالتزامن مع بدء عمليات تجميع العلامة الإسبانية «سيات» بحلول 2020.

وقال إن «كيان» تجرى دراسات مع شركة «أكسيليرو كابيتال» كمستشار مالى، للتوسع من خلال ضم المجال الصناعى، بجانب الاستيراد وصيانة السيارات لتعتبر أولى خطوات برنامج طرح حصة من أسهمها فى البورصة.

وكشف عن خطة توسعية طويلة الأمد لـ«كيان» تسير فى اتجاه إنتاج فعلى لأحد طرازات «سيات» بغرض التصدير للدول المجاورة بمكونات محلية ونسبة قيمة مضافة مرتفعة، على أن يكون الغرض من خلق صناعة سيارات حقيقية وليس تجميعا للأجزاء.

وقال إن مفاوضات التجميع تنحصر ما بين ثلاثة مصانع وهى «البافارية»، و«أجا» والعربية الأمريكية «aav» لبحث إمكانية إنتاج أحد الطرازات محليا، بخلاف تحديد المكونات التى يمكن أن تستخدم فى عمليات التصنيع، موضحاأن دراسات «كيان» تسير فى اتجاه إنتاج طراز رياضى متعدد الاستخدمات «suv».

وتابع: ان الفترة الحالية تشهد توسع «كيان إيجيبت» من خلال تدشين قاعدة موزعين قوية للعلامة «سكودا» بتسهيلات تساهم فى تعزيز حصتها السوقية، وضمان انتشارها فى أكبر قدر ممكن، بخلاف طرح عدد من الطرازات، ومن بينها، الجيل الجديد من «ياتى وكاروك».

ولفت إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد استحواذ “كيان” على مزيد من العلامات التابعة لمجموعة “فولكس فاجن”، فى ظل رغبة الشركة الأم فى ضم كل العلامات فى يد وكيل واحد فقط.

جدير بالذكر أن “فولكس فاجن” العالمية، تضم مجموعة من العلامات ومن بينها، «فولكس فاجن»، و«أودى»، و«سيات»، و«سكودا»، و«بوجاتى»، و«بورش»، و«لامبورجينى»، و«بنتلى»، و«مان للنقل»، و«سكانيا»، و«فولكس فاجن» التجارية.

من ناحية أخرى كشف شلبى غالب، رئيس مجلس إدارة «طيبة» لقطع غيار السيارات، عن سعى شركته إلى رفع رأس مالها من 5 ملايين جنيه إلى 20 مليونا وذلك ضمن الخطة المستقبلية التى ترتكز على طرح جزء من أسهمها ببورصة النيل.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات هيكلية فى «طيبة» من خلال إدراج مساهمين جدد للمشاركة فى تنفيذ الخطط المستقبلية، التى تعتمد على تصنيع معظم المنتجات محليا، موضحا أنه سيتم البدء بتصنيع «تيل الفرامل»، كمرحلة أولى.

وأوضح – فى تصريح لـ«المال»- أن مشروع القيد بالبورصة، سيعزز اﻷداء المالى من خلال تنويع مصادر التمويل، وسيساهم فى زيادة الحصة السوقية، مؤكدا أن معظم الشركات العاملة فى قطع غيار السيارات، تعتزم الاتجاه نحو القيد بالبورصة.

وأشار إلى أن القيد فى البورصة يعطى ميزة كبيرة لشركات قطع الغيار فى تسهيل التعاملات مع العملاء الأجانب، نظرا لارتفاع معدلات الرقابة على الشركات المطروحة بسوق المال، مضيفا أن طرح الشركات، يرفع معدلات الشفافية وتوسيع قواعد الحوكمة.

وأوضح أن زيادة معدلات الفائدة على الاقتراض، تعطى دافعا للشركات للبحث عن فرص تمويل بديلة، وعلى رأسها البورصة، بعيدا عن الاعتماد على القطاع المصرفى، لافتا إلى أن تمثيل قطاع شركات قطع غيار السيارات بسوق المال لايزال متواضعًا، ويحتاج إلى مزيد من القيد بالبورصة.

وأكد اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل، وكلاء «بى واى دى ولادا» أنه من المستهدف قيد المجموعة فى البورصة خلال 2020 على أقصى تقدير،مشيرا إلى أن «الأمل» تعمل حاليا على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال تصنيع السيارات، والتى من بينها تجميع مركبات وكالة “كينج لونج الصينية المتخصصة فى الميكروباصات.

وتابع ان الظروف الاقتصادية وتباطؤ السوق، ساهما فى تأخر إجراءات خطة المجموعة للقيد فى البورصة خلال العامين الماضيين موضحا أن «الأمل» واجهت العديد من التحديات التى أجلت مستهدفاتها، ومن بينها حادث حريق مصانعها.