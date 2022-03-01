3 شركات سمسرة تُهيمن على 90% من تنفيذات المستثمرين الأجانب في البورصة خلال شهرين

هيمنت 3 شركات سمسرة على حوالي 90.2% من تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية، خلال أول شهرين تداول من العام الجاري 2022 .

وكعادتها جاءت “المجموعة المالية للسمسرة في المقدمة بحصة سوقية 76.1% وحققت تداولات بقيمة 20.8 مليار جنيه، فيما جاءت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” وصيفًا بحصة سوقية 8.8% بتداولات 2.4 مليار جنيه .

فيما حلت شركة “التجاري الدولي للسمسرة” في المركز الثالث بحصة سوقية 5.3% وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه .

وتجدر الإشارة إلي أن المجموعة المالية للسمسرة تصدر ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي لتُهيمن على 25% من إجمالي التعاملات .

وحققت الشركة تداولات بقيمة 23.5 مليار جنيه لصالح 1.3 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “هيرميس للوساطة” بحصة سوقية 11.2% بتداولات بلغت 10.2 مليار جنيه وبحجم 1.8 مليار ورقة مالية .

وفي المركز الثالث جاءت شركة “التجاري الدولي للسمسرة” بحصة سوقية 6.8% وبقيمة تداول بلغت 6.2 مليار جنيه، لصالح مليار جنيه، تلاها شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 4.2% وبقيمة تداول 3.8 مليار جنيه وعدد 282.8 مليون جنيه .