3 شركات سمسرة تُهيمن على 81.3% من تنفيذات الأجانب في البورصة المصرية أكتوبر الماضي (جراف)

هيمنت 3 شركات سمسرة على نحو 81.3% من تنفيذات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي .

واستحوذت شركة “إي إف جي هيرميس الدولية” على الحصة الأكبر، من تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، بواقع 60.3% بقيمة تداول بلغت 6.8 مليار جنيه.

وفي المركز الثاني حلت شقيقة الأولى “هيرميس للوساطة” بنسبة 12.9% وتداولات 1.4 مليار جنيه .

فيما أكملت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” المثلث الذهبي تعاملات الأجانب، بحصة سوقية بلغت 8.1% بقيمة 923.9 مليون جنيه .

واتجهت تحركات الأجانب للشراء بقيمة 963.6 مليون جنيه، خلال شهر أكتوبر، وهيمنوا على نحو 4.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما هيمن المصريون على نسبة 88%، والعرب بنسبة 7.5% بقيمة 739 مليون جنيه .

وهيمن الهبوط على أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنحو 0.5% ووصل إلى 22433 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 3.5 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 201 ورقة مالية صعد من بينها أداء 39، وتراجع 114 وظلت 48 على استقرارها.

جراف تفاعلي :