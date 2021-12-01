3 شركات سمسرة تُهيمن على 58% من تعاملات المؤسسات في البورصة منذ بداية العام

هيمنت 3 شركات سمسرة على حوالي 58% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية، في الفترة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي.

وجاءت “المجموعة المالية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 27.2% وحققت تداولات بقيمة 89 مليون جنيه، فيما حلت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 17.7% بقيمة تداول 57.8 مليار جنيه، تلاها شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 13% وبقيمة تداول بلغت 42 مليار جنيه .

وتجدر الإشارة إن التراجع كان قد غلب على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر، إذ سجل خلالهُ المؤشر الرئيسي “egx30” هبوطًا بنسبة 0.22% عند 11395 نقطة، كما تراجع أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 7.6% عند 2128 نقطة، وهبط أيضًا “egx100ewi” بنسبة 5.5% عند 3105 نقطة .

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تلك الفترة بنحو 2.6% وسجل 722 مليون جنيه مقارنة مع 741.8 مليون جنيه بمستهل تعاملات الشهر .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها بدفع مشتريات للأجانب وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.21% عند مستوى 11420 نقطة،بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.68% ليسجل 2163 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 1.4% إلى 3148 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.