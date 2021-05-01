3 شركات سمسرة تهيمن على 66% من تعاملات المؤسسات في البورصة منذ بداية العام

هيمنت حوالي 3 شركات سمسرة على حوالي 66% من إجمالي تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية، وذلك خلال الفترة منذ شهر يناير وحتى أبريل الماضي.

وجاءت شركة “المجموعة المالية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 28.5% وبقيمة تداول بلغت 32.6 مليار جنيه، فيما جاءت “فاروس” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 25.1% محققة تداولات بقيمة 28.7 مليار جنيه، وثالثًا حلت شركة “بلتون” بحصة سوقية 12.8% بقيمة تداول 14.6 مليار جنيه .

يُذكر أن مؤشرات البورصة سجلت هبوطا جماعيا الأربعاء، وانخفض «EGX 30» الرئيسي بنسبة %1.1 ليصل إلى مستوى 10475 نقطة.

كما تراجع مؤشر «EGX 70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %1.01 إلى 2058 نقطة، و«EGX 100» الأوسع نطاقا %0.98 إلى 2974 نقطة.

وقال محللون فنيون إن البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي ملحوظ، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وأشار المحللون إلى أن المستثمرين الأجانب فضلوا البيع خلال الجلسة استعدادا لفترة إجازة طويلة نسبياً تشمل 3 جلسات تبدأ الخميس وتستمر حتى الإثنين المقبل بسبب أعياد تحرير سيناء والقيامة المجيد وشم النسيم.

وقررت البورصة اعتبار الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم بالترتيب.