3 شركات سمسرة تهيمن على صفقات الأفراد والمصريين بالبورصة خلال أغسطس (جراف)

اقتنصت 3 شركات سمسرة ضمت (الفتح لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية) صفقات الأفراد والمستثمرين المحلين بالبورصة المصرية خلال أغسطس المنقضي.

تصدرتها شركة الفتح

وعلى صعيد صفقات الأفراد تصدر المشهد شركة الفتح بنسبة 31.4%، بقيمة تداولات مليار جنيه، تلاها الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بنسبة 12.3%، بقيمة 392 مليون جنيه، وثالثا جاءت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 12.1%، بقيمة 385 مليون جنيه.

ورابعا بالشركات التجاري الدولي للسمسرة بنسبة 11.4%، بقيمة 365 مليون جنيه، وخامسا هيرميس للوساطة بنسبة 5.6%، بقيمة تداولات 179.8 مليون جنيه.

وعلى صعيد صفقات المستثمرين المصريين جاء بالمركز الأول الفتح لتداول الأوراق بنسبة 45%، بقيمة 2 مليار جنيه، وثانيا جاءت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بنسبة 10.5%، بقيمة تعاملات 465 مليون جنيه، وثالثا جاءت الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بنسبة 8.5%، بقيمة 379 مليون جنيه.