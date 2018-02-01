3 شركات سمسرة تقتنص 55% من تعاملات المؤسسات في يناير

منى عبدالبارياقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه.وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجم

منى عبدالباري



اقتنصت 3 شركات سمسرة 55% من الحصة السوقية لتعاملات المؤسسات يناير الماضي، بقيم تداولات إجمالية بلغت 12 مليار جنيه.

وتصدرت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة من حيث قيم التداولات على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية 23.34%، وقيم تداولات 5.1 مليار جنيه، تلتها المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بحصة سوقية 20.48% وقيم تداولات 4.4 مليار جنيه، بينما جاءت في المرتبة الثالثة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 11.31%، وقيم تعاملات 2.4 مليار جنيه.

يشار إلى أن التجاري الدولي للسمسرة تمكنت من تصدر شركات السمسمرة يناير الماضي على صعيد قيم التداول، وسوق خارج المقصورة، وسوق الصفقات، وتداولات الإنترنت، وتعاملات الأجانب، وبورصة النيل.