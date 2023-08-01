3 شركات سمسرة تقتنص 53.5% من تعاملات الصفقات بالبورصة المصرية خلال 7 أشهر (جراف)

تصدرها الأهلي -فاروس بنسبة 25.9%

3 شركات سمسرة تقتنص 53.5% من تعاملات الصفقات بالبورصة المصرية خلال 7 أشهر (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:25 ص, الثلاثاء, 1 أغسطس 23

اقتنصت 3 شركات سمسرة 53.5% من تعاملات صفقات البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو المنقضي، تصدرها الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بنسبة 25.9%، بتعاملات قيمتها 19.48 مليار جنيه.

وجاء ثانيا إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 16.9%، بتعاملات 12.73 مليار جنيه، ثم الشقيقة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 10.7%، بتعاملات 8 مليارات جنيه.

وجاء رابعا التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 6.9%، بتعاملات 5.22 مليار جنيه، وخامسا جاءت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 4.5%، بتعاملات 3.36 مليار جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:25 ص, الثلاثاء, 1 أغسطس 23