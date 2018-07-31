3 شركات حكومية بالبورصة تستفيد من إعادة تسعير الدواء

منى عبدالباري:قال بنك استثمار فاروس إن هناك 3 شركات صناعات دوائية حكومية مدرجة بالبورصة ستكون مستفيد رئيسي من إعادة تسعير 330 صنفا دوائيا.والشركات الثلاث وفقا لتقرير بحثي صدر عن بنك الاستثمار هي الإسكندرية للأدوية (قيمة عادلة 198.70 جنيه)، والعربية للأدوية (قيمة عادلة 43.70 جنيه)، والقاهرة للأدو

منى عبدالباري:

قال بنك استثمار فاروس إن هناك 3 شركات صناعات دوائية حكومية مدرجة بالبورصة ستكون مستفيد رئيسي من إعادة تسعير 330 صنفا دوائيا.

والشركات الثلاث وفقا لتقرير بحثي صدر عن بنك الاستثمار هي الإسكندرية للأدوية (قيمة عادلة 198.70 جنيه)، والعربية للأدوية (قيمة عادلة 43.70 جنيه)، والقاهرة للأدوية (قيمة عادلة 50.70 جنيه).

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات صحفية مؤخرا إن الوزارة ستبحث مع وزارة الصحة، تكلفة إنتاج 330 صنفا دوائيا تنتجه الشركات التابعة للقطاع، حيث تعاني الشركات التابعة من قطاع الأعمال العام، من انخفاض سعر بيع منتجاتها مقارنة بتكلفة إنتاجها المرتفعة.

وأشار الوزير إلى أن إعادة تسعير هذه الأدوية، مرتبط بتكلفة الإنتاج، لأن ارتفاع التكلفة هو ما يسبب خسائر الشركات، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج هذه الأدوية أكثر من إيراداتها.

وتنتج شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، أصناف أدوية، تكون ملزمة بتوريدها لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من سعر السوق، من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.

