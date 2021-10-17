3 شركات تقتنص مزاد القطن بالغربية ..وسعر القنطار يقفز إلى 5045 جنيهاً

فازت 3 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان بمزاد وجه بحرى الذى نظم فى محافظة الغربية أمس السبت، وهى الإخلاص، ورجب، وأبو مضاوى.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن قنطار القطن خلال مزاد أمس سجل 5045 جنيهًا كأعلى سعر، وذلك لصنف «جيزة 94»، ليواصل بذلك الزيادة التى سجلها منذ بداية الموسم التسويقى فى سبتمبر الماضى لمحصول 2021.

وأوضحت المصادر، أنه بوصول سعر قنطار القطن إلى 5045 جنيهًا، فإنه حقق زيادة تقارب 30 جنيهًا عن الأسبوع الماضى، الذى وصل فيه إلى 5015 جنيهًا، وزيادة قاربت 3000 جنيه عن سعر العام الماضى.

وتشهد منظومة تسويق القطن بنظام المزاد العلنى نجاحًا كبيرًا هذا الموسم، عقب تعميم المزاد على كل المحافظات المنتجة للقطن، بعدما وصل سعر شراء القطن من المزارعين لأرقام قياسية لم تسجل منذ تحرير تجارة القطن عام 1994، فضلًا عن إقبال كبير من شركات تجارة القطن على الاشتراك فى المزادات.

وبلغ حجم ما تم تسويقه من أقطان لإنتاج محصول 2021، ما يقارب 300 ألف قنطار، منذ بداية الموسم التسويقى فى سبتمبر الماضى، من جملة إنتاج مصر من القطن خلال العام الحالى، والبالغ 1.6 مليون قنطار قطن. وتعد من أبرز اشتراطات الاشتراك فى منظومة المزاد العلنى هى تسديد خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه، باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج باعتبارها الذراع الاستثمارى لوزارة قطاع الأعمال