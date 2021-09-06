3 شركات تفوز بمناقصة ربط «أهالينا» بالشبكة القومية للكهرباء

فازت 3 شركات محلية بمناقصة ربط محطة محولات « أهالينا» فى القاهرة، بالشبكة القومية للكهرباء، بإجمالى تكلفة تخطت 115 مليون جنيه والتى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ أيام.

وكشفت مصادر مسئولة فى «الشركة المصرية» – فى تصريحات لـ «المال» – أن المناقصة تضمنت 3 مسارات كابلات لربط المحطة بإجمالى أطوال بنحو 11 كيلو مترا وتقدمت للمنافسة عليها 6 شركات محلية وأجنبية.

وأضافت المصادر أن المسار الأول فازت به شركة «الجيزة باور» وجاءت كأقل الأسعار، فيما فازت شركة «كابلات مصر» بالمسار الثاني، والشركة المصرية الصينية بالمسار الثالث، لافتة إلى وجود تقارب فى أسعار المسارات الثلاثة.

وأشارت إلى أن الشركات الست المتنافسة تضمنت «الرياض السعودية» ، و«كابلات مصر» ، و«المصرية الصينية» ، و«الجيزة باور» ، و«إيجيتك السويدي»، والجيزة لصناعة الكابلات.

وأوضحت أن إجمالى مدة التوريد تتراوح بين شهرإلى 3 شهور، كما يتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح، وسيتم تمويله عبر الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء. وبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع 35 ألف ميجاوات فى نهاية 2015 ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة إلى 37 مليونًا على مختلف الجهود، المنخفض والمتوسط والفائق، ومتوقع وصولهم إلى 38 مليونًا بنهاية2021