3 شركات تفوز بمزاد قطن كفر الشيخ بسعر 14620 جنيهًا للقنطار  

اقتنصت 3 شركات مزاد قطن محافظة كفر الشيخ لصنف جيزة 96 “عالي الجودة”، حيث تم ترسية 2,153 قنطار خلال آخر جلسة أجريت خلال الساعات الماضية.

وطبقا لمصادر مطلعة جاءت شركة “الإخلاص” في المرتبة الأولي بعد فوزها بـ1025 ثم “مصر” بـ826 وأخيرا “المجد” بـ302 قنطار.

وأكدت المصادر أن سعر القنطار تراوح بين 14620 و14000 جنيه للقنطار حسب الجودة وذلك خلال الجلسة الأخيرة.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع أن يصل إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المزروعة من محصول القطن للعام الماضى 2022 سجلت 336 ألف فدان قطن معظمها فى محافظات وجه بحري، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.