3 شركات تفوز بمزاد القطن فى دمياط بسعر 15000 جنيه للقنطار

اقتنصت 3 شركات عاملة في مجال تجارة القطن مزاد محصول دمياط لصنف جيزة 92، حيث تم ترسية 3665 قنطارا بسعر 15 ألف جنيه للقنطار خلال الساعات الماضية مقابل 18450 جنيها في المزاد الماضي بتراجع 2450 جنيها.

وأضافت المصادر أن قائمة الفائزين ضمت “الأخلاص” التي فازت 1641 و”ابو مضاوي ” 983 و”الكان”1041 قنطار.

وكشفت المصادر أنه تم اجراء المزاد في مقر هيئة تحكيم القطن بالإسكندرية علي مراكز تجميع “التوفيقية ” و”الإبراهيمية ” و”السعدية البحرية ” و”العباسية “و”المعشات ” و”الوسطاني ” و “الخزان ” و “التفتيش ” و “الكاشف ” و “عزب العرب” وغيرها.

يذكر أنه حتي الآن تم إجراء 4 مزادات في صعيد مصر 3 ومزادات في الدلتا حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضي عقد مزاد على قطن الشرقية والدقهلية وبورسعيد والأسماعيلية كأول دفعة في الموسم.

وأوضحت المصادر أنه من المرتقب أن يقام مزادات قطن جديدة علي أصناف جيزة 94 و97 و98 خلال الأسبوع الجاري في الوجهين القبلي والبحري.

يذكر أن سعر المزاد السابق فى الوجه البحرى تراوح من 14500 إلى 18450 جنيها للقنطار، لصنفى “جيزة 94 و92 ” .

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف علي إجراء المزادات في الوجهين البحري والقبلي بعضوية وزارة الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل وهيئة تحكيم القطن.