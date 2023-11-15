3 شركات تفوز بمزاد أقطان المنوفية لصنف جيزة 97

اقتنصت 3 شركات عاملة في مجال تجارة القطن مزادا بمحافظة المنوفية لصنف جيزة 97 بسعر يتراوح بين 12020 و12440 جنيها للقنطار الواحد .

وكشفت المصادر أن شركة ” أبو مضاوي ” فازت بـ 1730 قنطارا ، و”مصر لحليج القطن ” 1714 ثم “الإخلاص ” 544 قنطارا .

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات في الوجهين البحري والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة فإن إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالي في الوجهين القبلي والبحري بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلي متوقع أن يصل إلى حوالي 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جني المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضي 2022 سجلت 336 ألف فدان قطن معظمها في محافظات وجه بحري، وحققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن وهو ما وضع مصر في المرتبة الثانية عالميا في الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية .