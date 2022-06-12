3 شركات تصنيف تحصل على عضوية «البورصة السلعية» تمهيدًا للانطلاق

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن حصول 3 شركات تصنيف على عضوية البورصة السلعية، كخطوة تنظيمية لانطلاق الأخيرة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن عملية التجهيز تسير بمعدلات جيدة، متوقعًا بدء تداول السلع قريبًا.

وأضاف – فى تصريحات على هامش الجولتين الثالثة والرابعة من مؤتمر البورصة للتنمية فى محافظتى قنا والأقصر لـ «المال» – أن شركات التصنيف ستتولى عملية تقييم السلع حال حدوث خلاف على المواصفات المتفق عليها بين البائع والمشترى، موضحًا أنه من المرتقب أن تبدأ البورصة على سبيل التجربة عبر إقامة مزادات ثابتة على بعض السلع فى أمر مشابه لمناقصات السلع التموينية.

وأشار إلى أن تلك المزادات ستكون علنية ومتاحة لجميع الراغبين فى المشاركة بها، موضحا أنه جارى استكمال عملية ميكنة الأنظمة والإجراءات تمهيدًا لانطلاق البورصة السلعية.

يُذكر أنه تم تأسيس شركة بورصة السلع المصرية فى نهاية عام 2020 برأسمال 91 مليون جنيه.

وأكد «فريد» وجود تفاهمات مع وزارتى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، حول تحويل مزادات القطن إلى النظام الإلكترونى بدلًا من المزادات التقليدية.

وتابع إنه تم استعراض النظام الإلكترونى على الجهات المختلفة التى أبدت ترحيبها بفكرة التحول الذى سيسمح للجميع بالمشاركة فيه وسيكون مرتبطًا بأماكن التجميع الخاصة بالقطاع.

ويبلغ عدد مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلى 21 مركزًا موزعة على خمس محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالمحصول، بواقع 10 مراكز للفيوم، و7 لبنى سويف، ومركزللمنيا ، ومركزين لأسيوط، ومركز لسوهاج، ومثله فى الوجه البحرى.

وتمتلك البورصة المصرية نحو %34 من أسهم البورصة السلعية، والهيئة العامة للسلع التموينية نحو %11 فيما يملك جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين %11.

وتستحوذ المجموعة المالية هيرميس وبلتون المالية القابضة وبنك الاستثمار «سى آى كابيتالس على %10 من رأسمال البورصة السلعية، بينما يمتلك البنك الزراعى المصرى نحو 9.8 % وكل من بنكى الأهلى ومصر %6.6، وشركتى مصر للمقاصة 5.5 % ومصر القابضة للتأمين 5.5 %.