3 شركات تسيطر على 50% من تعاملات السمسرة الأسبوع الماضي

استحوذت 3 شركات سمسرة على نحو 50% من تنفيذات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، مسجلة قيم تعاملات اقتربت من 3.6 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية جاءت في المرتبة الأولى بحصة سوقية قدرها 20.2%، ثم التجاري الدولي 16.5%، وثالثًا نعيم للوساطة بنسبة 12.2%.

وضمت قائمة العشرين الكبار بالترتيب كلًا من: “هيرميس وفاروس وبلتون وبايونيرز والعربي الافريقي وأرقام وعربية أون لاين ومباشر وسيجما وإتش سي وأصول وماسترز وبرايم وكايروكابيتال وتايكون وثمار وإتش دي لتداول الأوراق المالية”.

يذكر أن قيم تداولات السوق تراجعت بقيمة 2.4 مليار جنيه، الأسبوع المنقضي، لتسجل 13.6 مليار جنيه، منفذة على 1.46 مليار سهم، مقابل 16 مليار جنيه الأسبوع السابق له عبر بيع وشراء 1.04 مليار سهم تقريباً.

وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة من حيث قيم التداول بحصة 26.9%، والعقارات في المرتبة الثانية بنسبة 20.4%، بينما جاء قطاع المرافق في المرتبة الـ18 والأخيرة بحصة اقل من 1%.

وسجل المستثمرون العرب والأجانب صافي مبيعات بقيمة 786 مليون جنيه خلال الأسبوع المذكور، بنحو 122.1 و663.5 مليون جنيه بالترتيب ونسب استحواذ 6.9 و27.7 % على التوالي.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية، الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المؤسسات المحلية، خاصة على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 9.17% ليصل إلى مستوى 10321 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.55% إلى 1041 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 3.74% إلى 1062 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.4%، ما يعادل 23.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 551.5 مليار جنيه، مقابل 528.4 مليار الأسبوع السابق له.

واختتمت البورصة جلسة تداول أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 905 ملايين جنيه على الأسهم.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 53 سهمًا من إجمالى 170 متداولة، بينما هبط 78 فقط، وبقي 39 دون تغير.