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3 شركات تستحوذ على حصة تجاوز 57% من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر

وكونتكت على رأس القائمة
‫محمود الصباغ‬‎ 4:35 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 4:35 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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استحوذت شركات كونتكت للتمويل الاستهلاكي، وبي تك للتوزيع والتجارة، وفاليو للتمويل على حصة 57.6% من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة (يناير- يوليو) 2021 من العام الجاري.

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي تستحوذ على النصيب الأكبر من النشاط خلال خلال الفترة (يناير- يوليو) 2021، بحصة سوقية 26.97%، وبقيمة تمويلات 2.232 مليار جنيه.

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وأوضح التقرير أن شركة بي للتجارة والتوزيع تشغل دور الوصيف بحصة سوقية 19.23% وبقيمة تمويلية 1.591 مليار جنيه، ويليها شركة فاليو للتمويل بحصة 11.40%، وبقيمة تمويلات943.9  مليون جنيه.

وحصلت شركة مشروعي للتجارة على حصة 8.93% من النشاط خلال أول 7 أشهر من العام بإجمالي تمويلات 739 مليون جنيه، ويليها آمان للخدمات المالية بحصة 7.99% وبتمويلات 661 مليون جنيه.

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واستحوذت شركة بريميوم إنترناشونال على حصة سوقية 7.75% من نشاط التمويل الاستهلاكي خلال السبع أشهر الأولى من العام بقيمة 641.8 مليون جنيه.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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