تتنافس 3 شركات للتطوير العقاري، لاقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط مستشفى، بمدينة برج العرب الجديدة، تبلغ مساحتها مساحة 5027 مترًا.

اطلعت “المال” على مستندات لـ«هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» تخص تلقّيها لـ3 عروض مختلفة من شركات التطوير العقاري، لاقتناص قطعة أرض بغرض بناء مستشفى، بمدينة برج العرب الجدييدة، رقم (1) الحي السكني الأول المجاروة الأولى.

وأوضحت المستندات أن الشركات المتقدمة للحصول على قطعة الأرض هي، كبيتال المراسي للاستثمار والتنمية، والعلمين للخدمات الطبية، وساندر للصناعة والاستثمار العقاري.

وتقارب قيمة الأرض محل المنافسة حوالي 23 مليون جنيه، بسعر 4600 جنيه للمتر.

ووفقًا لبيانات الهيئة، تم قبول العروض الفنية للمظاريف المقدمة من الشركات، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الحالي لحسم مصير الارض بمدينة برج العرب الجديدة .

جدير بالذكر أن المجتمات العمرانية تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ نهاية مارس العام الماضي، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وتقع مدينة برج العرب الجديدة تقع المدينة على بعد 60 كم من مدينة الإسكندرية و 7 كم من الساحل الشمالى، على مساحة 47 ألف فدان.