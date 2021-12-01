علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 3 شركات تأجير تمويلى تستعد لإصدار سندات توريق بقيمة 7.9 مليار جنيه، بحلول منتصف شهر ديسمبر.

وقالت المصادر إن الشركات الثلاثة هى «جى بى ليس»، و«كوربليس»، و«جلوبال ليس» للتأجير التمويلى.

وأشارت المصادر إلى أن شركة «جى بى ليس» وحدها تستهدف إصدارين لسندات توريق، الأول بقيمة 2.6 مليار جنيه، والثانى بقيمة 1.6 مليار، منتصف ديسمبر الجارى، على أن يتولى البنك التجارى الدولى CIB مهمة مدير الإصدار.

كما تستعد شركة كوربليس لإصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه منتصف الشهر، على أن تلعب «مصر كابيتال» دور مدير الإصدار والمستشار المالى، كما يتولى مكتب الدرينى للمحاماة والاستشارات القانونية مهمة الاستشارات القانونية، حسبما صرحت المصادر لـ«المال».

وبحسب المصادر، ستقوم شركة جلوبال ليس بإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه منتصف ديسمبر الجارى على 3 شرائح 13 و37 و60 شهرا.

ويقوم البنك التجارى الدولى CIB، وشركة مصر كابيتال بدور المستشار المالى ومرتبَى الإصدار، على أن يقوم مكتب الدرينى بدور المستشار القانونى. وكان الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية قد صرح فى وقت سابق عن استعداد الشركة لبدء إطلاق برنامج لسندات التوريق بقيمة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، تخص ذراعها التابعة العاملة فى مجال التأجير التمويلى