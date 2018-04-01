3 شركات تأجير تمويلى تتنافس على شبكة ATM البنك الزراعى

سيد بدر:تتنافس شركات الأهلى، وبى إم، وكايرو للتأجير التمويلى، على صفقة تمويل نقاط شبكة الصراف الآلى للبنك الزراعى المصرى، والتى يصل عددها لنحو 1200 ماكينة، بقيمة تقديرية تتراوح ما بين 250 - 300 مليون جنيه.ويعتزم البنك بحسب نائب رئيسه، تامر زين العابدين، نشر الماكينات بجميع الفروع، بتمويل عبر آلي

سيد بدر:

تتنافس شركات الأهلى، وبى إم، وكايرو للتأجير التمويلى، على صفقة تمويل نقاط شبكة الصراف الآلى للبنك الزراعى المصرى، والتى يصل عددها لنحو 1200 ماكينة، بقيمة تقديرية تتراوح ما بين 250 – 300 مليون جنيه.

ويعتزم البنك بحسب نائب رئيسه، تامر زين العابدين، نشر الماكينات بجميع الفروع، بتمويل عبر آلية التأجير التمويلى، كما يسعى لتطوير بنيته التكنولوجية، فى إطار خطة إعادة الهيكلة.

وأوضح «زين العابدين»، فى تصريحات لـ«المال»، أن البنك يدرس عروض تمويلية مقدمة من 3 شركات لاختيار أفضلها، فى إطار الاستغلال الأمثل للموارد.

وتعتبر شركة الأهلى، المملوكة للبنك الأهلى المصرى، من أقدم شركات التأجير التمويلى فى مصر، ودخلت السوق مؤخرا شركة بى إم المملوكة لبنك مصر، وكايرو ليس المملوكة لبنك القاهرة، بهدف الاستفادة من النمو المتزايد فى هذا النشاط.

ولفت إلى أن البنك يفاضل بين 3 عروض أخرى من شركات الحلول التكنولوجية، لتوريد ماكينات الصراف الآلى، منها إن سى آر، وراية، وإيجى سيرفيس.

وأكد أن آلية التأجير التمويلى، تسمح بسداد قيمة الصفقة على أقساط، فى صورة إيجار، ثم امتلاك الماكينات بعد انتهاء مدة التمويل.

وحقق قطاع التأجير التمويلى نموًا %33 خلال العام الماضى، مسجلاً عقود بقيمة 28.566 مليار جنيه، مقابل 21.479 مليار جنيه بنهاية 2016، سيطر نشاط العقارات والأراضى على %74 من إجمالى التمويلات، وتصدرت شركة تكنوليس قائمة الحصص السوقية بنسبة %13.3، يليها كوربليس %12.1 ثم جى بى بنسبة %12.

كانت «المال» قد نشرت خلال الأيام الماضية، المسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، التى وافق عليها مجلس الوزراء، وراجعها مجلس الدولة، وتم إرسالها للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تمهيدا لإدراجها بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.

ويدخل البنك الزراعى المصرى، مرحلة جديدة بعد إقرار قانونه الذى يوحد بين شقيه، بالوجه القبلى والبحرى، وحصوله على دعم من البنك المركزى بنحو 6.5 مليار جنيه، وديعة مساندة بدون عائد، ويسعى حاليًا للتغلب على فجوة المخصصات والخسائرة المرحلة، والديون المتعثرة، وتدعيم نشاطه فى التمويل الزراعى بأسس ائتمانية سليمة، لا تزيد من نسب التعثر.