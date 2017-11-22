3 شركات بالصعيد تعتزم القيد في البورصة

أحمد علي كشف محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تقدم 3 شركات من صعيد مصر باستفسارات حول القيد والطرح بالبورصة الرئيسية خلال الفترة المقبلة. وأضاف في تصريحات لـ"المال" أن الشركات الثلاث تعمل في مجالات "التشييد" و"الزراعة" و"التصنيع"، رافضًا الكشف عن أسمائها انتظارًا بت



أحمد علي



كشف محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تقدم 3 شركات من صعيد مصر باستفسارات حول القيد والطرح بالبورصة الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن الشركات الثلاث تعمل في مجالات “التشييد” و”الزراعة” و”التصنيع”، رافضًا الكشف عن أسمائها انتظارًا بتقدمها بطلب للقيد رسميًا.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التواصل مع الشركات الصعيدية مستمر، وهو نتاج وثمار اجتماع قيادات البورصة مع جمعية رجال ومستثمري أسيوط في شهر أكتوبر الماضي.

يُذكر أن “المال” قد نشرت مسبقًا عن قيام إدارة البورصة بإطلاق أول مؤتمراتها الترويجية محليًا في الـ26 من شهر سبتمبر الماضي، إذ اجتمعت مع جمعية رجال أعمال ومستثمري أسيوط لتوضيح مزايا الطرح والقيد بالبورصة، فيما تخطط لعقد اجتماعات أخرى بمحافظة المنصورة والآخر بمحافظة السويس – سيُحدد مواعيدهم لاحقًا في إطار الترويج المحلي الذي تنتهجه البورصة مؤخرًا.

ونتج أيضًا عن اجتماع البورصة برجال أعمال أسيوط تحت رعاية شعبة التجارة بالمحافظة، اعتزام الشعبة طرح شركة “مجمع الباب والشباك” ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.