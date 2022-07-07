3 شركات إسبانية تورد مخصبات «جيل» للسوق المصرية لأول مرة

أبرمت وزارة الزراعة اتفاقية مع 3 شركات إسبانية متخصصة في إنتاج الأسمدة المعدنية “المخصبات ” لبدء توريد مخصبات “جيل “وهي أحدث ابتكارات عالمية في النشاط وتشهدها السوق لأول مرة لتكون البديل الأحدث للأنماط السابقة مثل السوائل والباودر وفي إطار مواكبة السوق العالمية بعد الموافقة علي تسجيلها واستيفاء الشروط .

وكشف مصدر بوزارة الزراعة لـ”المال ” أن لجنة المخصبات الزراعية التابعة لمعهد بحوث الأراضي بمركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور سامي السعدني ، وافق في آخر اجتماع له علي تسجيل عدة أنواع من جيل المخصبات (أسمدة مركبة ) مع 3 شركات إسبانية حيث سبق وتقدمت كل من شركات “أفان يوروب ” و “فيتوفال ” و “سول ” لتوريد هذه المنتجات الأقوي في العالم للسوق المحلية .

من جانبه، أكد ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة “ذا جيت إنترناشونال” أن المخصبات علي صورة “جيل ” تتميز بتركيزاتها العالية وتوافر المادة الفعالة،وبالتالي زيادة الإنتاجية من المحصول كما يبقي علي سطح النبات لمدة أطول ويستخدم مثل المخصبات العادية عن طريق الرش أو الري ، كما يمتاز أيضا بعدم وجود متبقيات منه علي النبات .

وكشف أبو جبل أن هذه الشركات تقدمت بطلباتها للجنة المخصبات الزراعية وملأت نموذج التسجيل وأرفقت نتائج التحليلات المتعلقة بالمنتج في المعامل الأوروبية عند إرسال الطلب للجنة المخصبات في الوقت الذي قامت أيضا بإعادة التحليل مرة أخري في معملين بوزارة الزراعة الأول معمل تابع لمعهد بحوث الأراضي و الآخر تابع لمعهد الأغذية والأعلاف بمركز البحوث أيضا .

وأضاف أبو جبل أن وزارة الزراعة تقدم تيسيرات كبري للتيسير علي الشركات حيث تقوم بدفع رسوم رمزية عن التسجيل وهي بقيمة 1000 جنيه فقط .

يذكر أن لجنة المخصبات المنبثقة عن مركز البحوث الزراعية تشرف على تسجيل الأسمدة المتخصصة «المخصبات»والأسمدة المركبة والأسمدة التقليدية و تجتمع كل أسبوعين فى معهد الأراضى بمركز البحوث الزراعية.

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وتستهدف هذه اللجنة ضبط حركة الأسمدة لأى نوع متداول فى السوق، فضلا عن الرقابة على الأنواع المستوردة من الخارج.

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وتقوم اللجنة بفلترة الوارد من الخارج مع إمكانية حظر بعض العناصر الثقيلة أو النادرة مثل الكلور والصوديوم والزرنيخ والكوبالت.

ووفقا لـ “أبو جبل” تشرف اللجنة أيضا على استيراد المخصبات الأخرى بنسب متفاوتة مثل العناصر الصغرى (الزنك والحديد والمنجنيز) والعناصرالمركبة مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والفسفور وغيرها، مشيرا إلى أن هناك 21 عنصرا يتم استيراده كمخصبات أو أسمدة متخصصة.