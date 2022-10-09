«3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه».. الداخلية: تنفيذ حكم حبس سائق حادث السويس

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر من الجهات القضائية المختصة، بشأن القضية المعروفة إعلاميًا “السائق المتهور بطريق السويس”.

وقررت المحكمة حبس قائد السيارة 3 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، واتخذت الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شخص لقيادة سيارة برعونة في أحد المحاور المرورية بمحافظة القاهرة ، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضًا سلامته والآخرين للخطر.

وتبين ظهور علامات تناوله مواد كحولية، وعُثر بالسيارة قيادته على 2 دفتر أوراق لف سجائر “بفرة”، أداة خاصة لتعاطي مخدر الآيس، عقار طبي “مجهول.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.