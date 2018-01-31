3 سلع تموينية فقط متاحة بمخازن المصرية والعامة

محمد مجدى:أكد بقالو تموين عدم توافر السلع والمقررات التموينية، المطلوبة لشهر فبراير المقبل، لدى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، رغم سدادهم قيمتها المالية طبقاً لقرار وزير التموين. يشار إلى أن وزارة التموين أصدرت توجيهًا وزاريًا فى أكتوبر الماضى، يلزم ب

محمد مجدى:

أكد بقالو تموين عدم توافر السلع والمقررات التموينية، المطلوبة لشهر فبراير المقبل، لدى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، رغم سدادهم قيمتها المالية طبقاً لقرار وزير التموين.

يشار إلى أن وزارة التموين أصدرت توجيهًا وزاريًا فى أكتوبر الماضى، يلزم بقالى التموين بدفع قيمة السلع التى يحصلون عليها، فى الفترة من 21 إلى 25 من كل شهر، على أن يتسلموها فى يوم 27، تمهيدًا لبيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

من جهة أخرى، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى باسم نقابة بقالى التموين، إن السلع المتوفرة حاليا لدى مخازن شركتى المصرية، والعامة لتجارة الجملة، والمسئولة عن تسليم المقررات التموينية لبقالى التموين، 3 سلع فقط، وهى الزيت، والسكر، والأرز، التى من المفترض أن تطرح للمواطنين، حاملى البطاقات التموينية فى شهر فبراير المقبل.

يشار إلى أن قائمة المقررات التموينية تحتوى على ما يقرب من 60 سلعة غذائية وغير غذائية، منها الأرز والسكر والزيت والألبان الجافة والأجبان والمكرونة والعدس، ومنظفات بأوزان وأصناف مختلفة مثل الصابون والكلور ومساحيق الغسيل.

وأكد نادى لـ«المال»، أن باقى السلع المدرجة على قائمة المقررات التموينية، لم يسلمها مسئولو مخازن شركتى الجملة للبقالين، رغم دفع قيمتها المالية.

وأضاف أن البقالين فى عدد كبير من المحافظات لم يتسلموا حتى الآن السلع المتاحة، رغم أن قرار وزارة التموين يتضمن تسلمها يوم 27 من كل شهر، لطرحها بداية الشهر الذى يليه.

يذكر أن منظومة المقررات التموينية واجهت أزمة فى شهر يناير الحالى، نتيجة تأخر صرف المقررات التموينية، التى كان من المفترض تسليمها للبقالين 27 ديسمبر، ولكن تم توريدها يوم 2 يناير.

ونفى مصدر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود أزمة فى توفير المقررات التموينية للمواطنين، مؤكدا أن البقال يرغب فى الحصول على كل شيء فى الوقت نفسه، وأن الأمر مسألة وقت، وستطرح السلع فور تسلمها من الشركة القابضة.

وقال إن فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، الأهرام، والنيل، والإسكندرية، تتوافر بها كل السلع التموينية، ومتاح لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على السلع الخاصة بالبطاقة من أى جهة سواء بقالة تموينية، أو مجمعا استهلاكيا، أو فروع جمعيتى.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة ذكية، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، ويحصل الفرد على 50 جنيهاً شهريًا، ويتم التعامل من خلال 30 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية، و3 آلاف فرع مجمع استهلاكى.