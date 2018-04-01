3 سفن ركاب تغادر ميناء سفاجا

نادية صابر: قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم الأحد، لمغادرة سفن "عمان" ، "الحرية2 "، "بوسيدون إكسبريس" و على متنهم 285 راكبا و 176 شاحنة بضائع و 8 سيارات. فيما شهد الميناء…

نادية صابر:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم الأحد، لمغادرة سفن “عمان” ، “الحرية2 “، “بوسيدون إكسبريس” و على متنهم 285 راكبا و 176 شاحنة بضائع و 8 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس، استقبال سفن “مسرة” ، “عمان” ، “بوسيدون إكسبريس” ، “النوى إكسبريس” و على متنهم 869 راكبا و 207 شاحنات بضائع و 25 شاحنة عفش ركاب و39 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة “القاهرة” و على متنها 291 راكبا و 13 سيارة .

و فى السياق نفسه ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1550 راكبا و تداول 171 شاحنة، و يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة “سينا” و على متنها 270 راكبا و 10 برادات و تريلاتين و 4 سيارات و 2 باص جيت، كما تغادر السفينة “سينا” وعلى متنها 321 راكبا و 23 برادا و 19 تريلا و سيارة .

بينما شهد الميناء أمس، استقبال سفن “آيلة” ، “سينا” ، “بريدج” و على متنهم 529 راكبا و 46 برادا و 7 تريلات و سيارة فيما غادرت سفن “سينا” ، “آيلة” ، “بريدج” و على متنهم 430 راكبا و 44 برادا و 20 تريلا و سيارة .

