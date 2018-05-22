3 سفن ركاب تصل سفاجا وعلى متنها 1076 راكبًا

نادية سلام يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن ركاب وهى محبة، مسرة، نما اكسبريس وعلى متنها 1076 راكبا و 80 شاحنة بضائع و 28 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة، كما تغادر السفينتان عمان والحرية وعلى متنهما 624 راكبا و 88 شاحنة و 2 سيارة.فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى عمان، الحرية، بو

نادية سلام

يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن ركاب وهى محبة، مسرة، نما اكسبريس وعلى متنها 1076 راكبا و 80 شاحنة بضائع و 28 شاحنة عفش ركاب و 23 سيارة، كما تغادر السفينتان عمان والحرية وعلى متنهما 624 راكبا و 88 شاحنة و 2 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى عمان، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 795 راكبا و 70 شاحنة بضائع و 18 شاحنة عفش ركاب و 33 سيارة، وغادرت السفينتان مسرة و نما اكسبريس و على متنهما 171 راكبا و 74 شاحنة و سيارة.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر على جانب آخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 271 راكبا و 7 شاحنات عفش ركاب و 36 سيارة.

و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 586 راكبا وتداول 157 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 221 راكبا و 16 برادا و 8 تريللا و 6 سيارات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى سينا، آيلة، بريدج و على متنها 205 ركاب و 31 برادا و 12 تريللا و 4 سيارات وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، آيلة، بريدج و على متنها 160 راكبا منهم 46 معتمرا وباص عمرة و 59 برادا و 31 تريللا و 3 باص جيت و 100 طرد بضاعة عامة.