3 سفن حاويات و6 للبضائع تصل ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء سفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطارين بحمولة 2515 طن قمح، علاوة على 47 سيارة بحمولة 2579 طن قمح.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 29124 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 108486 طنا .