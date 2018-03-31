3 سفن حاويات عامة تصل وتغادر ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى بضائع عامة، فيما غادر سفينة بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأوضح أنه غادر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى بضائع عامة، فيما غادر سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بـ 1337 طن قمح، في حين غادر 84 سيارة نقل محملة بـ 3888 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 174471 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4400 طن ملح و 4926 طن فوسفات و 3300 طن يوريا.