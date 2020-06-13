3 ساعات يوميا.. السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس حتى منتصف سبتمبر

اعتباراً من يوم الاثنين ، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية الثلاثاء 15 سبتمبر

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية الاثنين تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين ، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية الثلاثاء 15 سبتمبر

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تستعد لفترة #منع_العمل_تحت_أشعة_الشمس من الساعة 12:00م إلى 3:00م اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م.#منع_العمل_تحت_الشمس pic.twitter.com/I8YV3YlmTl— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@Mhrsd_sa) June 12, 2020

وبحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي “تويتر”، ونقلته قناة العربية، فقد نص القرار الوزاري على “أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.

كما يستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

إلى ذلك دعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

وحيث إن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق السعودية، نظراً لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، سيتم التنسيق مع مديري فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.