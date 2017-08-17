3 رؤساء جدد بفروع الجمعية المصرية لشباب الأعمال

المرسي عزت أنهت الجمعية المصرية لشباب الأعمال انتخابات الفروع بالجمعية المصرية لشباب الأعمال.وأشارت الجمعية في بيان لها، أن اجتماع تسيير الفروع انتهى بانتخاب محمد الحمامي رئيسا لفرع الجمعية بالإسكندرية، واختيار نجلاء عقل نائبًا، فيما تم انتخاب عبير عصام رئيسا لفرع الصعيد واختيار عمر ع

المرسي عزت



أنهت الجمعية المصرية لشباب الأعمال انتخابات الفروع بالجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن اجتماع تسيير الفروع انتهى بانتخاب محمد الحمامي رئيسا لفرع الجمعية بالإسكندرية، واختيار نجلاء عقل نائبًا، فيما تم انتخاب عبير عصام رئيسا لفرع الصعيد واختيار عمر عبد الرحمن نائبًا، وشريف وهدان رئيسا لفرع الدلتا واختيار شريف أنور نائبًا.

الجدير بالذكر أن هذا جاء عقب تولى المجلس الجديد للجمعية برئاسة عمرو السجيني وفي إطار بحث سبل لضخ أفكار جديدة داخل الجمعية لتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة القادمة

كانت جمعية شباب الأعمال عقدت يوم 2 مايو الماضى، انتخابات مجلس إدارة جديد، وفاز كل من عمرو السجينى برئاسة مجلس إدارة الجمعية، وأحمد الفندى نائبا أول، وشريف الجبلى نائبا ثانيا، وجمال أبو على أمينا عاما، ومحمد الصاوى أمين صندوق، وفاز ناتلى رمسيس عطية، وأحمد تركى، وشريف عبد المطلب، ونهلة كمال، ومى النحراوى، وبسام الشنوانى بعضوية مجلس الإدارة