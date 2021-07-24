3 ذهبيات وبرونزية.. الصين تتصدر سباق الميداليات في أول أيام أوليمبياد طوكيو

تصدرت الصين سباق الميداليات في نهاية منافسات أول أيام “التتويج” ضمن أوليمبياد طوكيو 2020.

وحصدت الصين 3 ذهبيات وبرونزية واحدة، وتلتها إيطالية واليابان بذهبية وفضية لكل منهما.

وانطلقت بطولة أوليمبياد طوكيو 2020 رسميا يوم أمس، وتمتد منافساتها حتى 8 أغسطس القادم.

وقرر المنظمون إقامة الألعاب بدون مشجعين أجانب، كما لن يسمح للمواطنين اليابانيين بحضور الأحداث في 6 محافظات يابانية، بما في ذلك طوكيو.

وحسب موقع الأوليمبياد، حصدت 28 دولة ميداليات في أول أيام المنافسات النهائية للأوليمبياد، من بينها دولة عربية واحدة هي تونس التي حصدت ميدالية برونزية.

أعلى 10 دول في الميداليات باليوم الأول:

1- الصين: 4 ميداليات (3 ذهبية – 1 برونزية)

2- إيطاليا: 2 ميدالية (1 ذهبية – 1 فضية)

2- اليابان: 2 ميدالية (1 ذهبية – 1 فضية)

4- كوريا الجنوبية: 3 ميداليات (1 ذهبية – 2 برونزية)

5- الإكوادور: 1 ميدالية (ذهبية)

5- المجر: 1 ميدالية (ذهبية)

5- إيران: 1 ميدالية (ذهبية)

5- كوسوفو: 1 ميدالية (ذهبية)

5- تايلاند: 1 ميدالية (ذهبية)

10- اللجنة الأوليمبية الروسية: 2 ميدالية (1 فضية – 1 برونزية)