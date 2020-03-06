رياضة

3 دول تتنافس على استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعد هذه المرة هي الأولى التي يقام فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من مباراة واحدة فقط
محمد بدر 12:54 ص, السبت, 7 مارس 20 12:54 ص, السبت, 7 مارس 20

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم، تلقيه رسميًا ثلاثة طلبات لاستضافة نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2019-2020 من المغرب وتونس والكاميرون.

وأوضح “كاف” – في بيان نشره على موقعه الرسمي – أن المغرب ترغب بإقامة النهائي باستاد “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

كما تريد تونس أن يقام هذا الحدث الكبير باستاد “رادس”، وتتطلع الكاميرون لاستضافة المباراة النهائية باستاد “جابوما” بمدينة دوالا.

وبلغت المسابقة الدور ربع النهائي الآن حيث تشارك فيه 6 فرق عربية هي الترجي الرياضي حامل لقب النسختين الأخيرتين (الذي خرج اليوم على يد الزمالك) والنجم الساحلي والوداد والرجاء البيضاوي والأهلي والزمالك، إضافة غلى مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يقام فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من مباراة واحدة فقط، والأمر ذاته بالنسبة لكأس الاتحاد.

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بقلم محمد بدر

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