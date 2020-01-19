اتصالات وتكنولوجيا

3 دولارات زيادة فى ايجار المتر بـ المنطقة التكنولوجية بالمعادى

«راية» كانت تسعى لشراء مبنى إدارى بالمعادى بقيمة 70 مليون جنيه مطلع 2018، إلا أن الأمر لم يكتمل عقب قرار الشركة بالاستمرار فى المنطقة.
محمود جمال 9:23 ص, الأحد, 19 يناير 20 9:23 ص, الأحد, 19 يناير 20

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قررت إدارة المنطقة التكنولوجية بالمعادى زيادة القيمة الايجارية المفروضة على الشركات من 13.75 إلى 16.75 دولار للمتر شهرياً، بداية من العام الحالى، وذلك بسعر الصرف لدى البنك المركزى، ودون تحديد أسباب.

وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات إن الزيادة تطبق أيضاً على المبانى التابعة لوزارة الاتصالات، والتى تمثل %80 من مساحة المنطقة، مقابل %20 مملوكة لهيئة البريد، وقررت إدارة المنطقة رفع رسوم خدمات النظافة والأمن تحت بند (أعمال الصيانة) من 27 إلى 49 جنيهاً للمتر.

وأوضحت المصادر أن شركات مصرية وعالمية تعمل فى خدمات الكول سنتر، منها راية وأكسيد وسيكس الأمريكية تستأجر نحو 11 مبنى بنسب إشغال %100.

يشار إلى أنه يوجد نوعان من التعاقدات مع الشركات العاملة بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي، الأول مع وزارة الاتصالات مباشرة على غرار شركتى أكسيد وراية، والآخر مع هيئة البريد المالكة لمبانى MB2  وMB3، ومنها اتصال وإيكو.

وأضافت مصادر مسئولة بشركة راية لمراكز البيانات – أحد المستأجرين بالمنطقة – أنها تبحث مع إدارة المنطقة التكنولوجية «المعادى بارك» مستوى الخدمات المقدمة مقابل زيادة سعر إيجار المتر.

وأكدت المصادر أن «راية لمراكز البيانات» لا تمانع فى زيادة ايجار المتر لكنها ترغب فى الحصول على مستوى أفضل من الخدمات، ومن المقرر عقد اجتماع يضم مسئولى المنطقة لبحث مقابل الزيادة.

ولفتت إلى أن الشركة مستمرة فى المنطقة ولا تعتزم التخارج فى ظل تركيز المجموعة الأم راية القابضة للاستثمارات المالية على خطط توسعية فى أنشطة أخرى، ما يزيد صعوبة الحصول على مبانى خارج المعادى بارك فى الوقت الحالى.

يُذكر أن «راية» كانت تسعى لشراء مبنى إدارى بالمعادى بقيمة 70 مليون جنيه مطلع 2018، إلا أن الأمر لم يكتمل عقب قرار الشركة بالاستمرار فى المنطقة.

محمود جمال وأحمد على

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بقلم محمود جمال

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