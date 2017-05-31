3 دعاوي ضد الوزير تشعل انتخابات الغرف السياحية





• عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الأزمة.. قريباً

• محمد القطان: اللائحة يشوبها العوار وسداد رسوم للترشح غير قانوني

• عادل عبد الرازق: عزوف الأعضاء عن الترشح يبطل العملية الأنتخابية

دعاء محمود

أثارت بنود اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2017، غضب عدد واسع من ممثلى القطاع السياحي حيث أقام رؤساء سابقون لغرف الغوص والمنشآت الفندقية وعضو سابق للاتحاد 3 دعاوى قضائية ضد وزير السياحة يحيي راشد، وذلك لوقف انتخابات الغرف المزمع إجراؤها يوم 30 يونيو المقبل.

وقال محمد القطان، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إنه قام برفع دعوي قضائية لأن هناك عوارا في اللائحة، والتي اشترط أحد بنودها سداد رسم طلب الترشح وقدره 5 آلاف جنيه لمرشحى مجلس إدارة الغرفة، و3 آلاف جنيه لمرشحى مندوبى الغرفة لدى الاتحاد، وذلك بدون سند قانونى، مؤكداً أنه لا توجد أي انتخابات يسدد لها رسوم.

وتابع أن مجالس الإدارات تضم منتخبين و4 معينين من قبل الوزير، متسائلاً حول التفرقة في تطبيق هذا البند علي المنتخبين وعدم تطبيقه علي المعينين، منتقداً أيضاً اشتراطى اللائحة حصول المتقدم للانتخابات علي مؤهل عالٍ.

وأضاف القطان لـ”المال”، أن هذا البند لا يمثل له أزمة شخصية ولكن ما علاقة حصول المنتخب علي المؤهل العالي بالنشاط السياحي، لافتاً إلي أنه كان من المفترض وضع بند للخبرة بألا تقل عن 3 سنوات في العمل السياحي بدلاً من المؤهل، خاصة أن الاتحاد ليس نقابة مهنية تشترط الحصول علي مؤهلات معينة.

ولفت القطان إلي أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، فى حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو الحالى، محددًا موعد إجراء الانتخابات فى 18 يونيو، لافتاً إلي أن هذه المدة قصيرة وغير مناسبة للإعلان عن البرنامج.

ونوه القطان بأن هناك دعاوي ضد قرار وزير السياحة بحل مجالس إدارات الغرف السياحية جميعها بناء على حكم بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة فقط، مشيراً إلي أن موعد النطق بالحكم يوم 18 يونيو القادم والمتزامن مع موعد الانتخابات، متساءلاً” ماذا سيحدث لو صدر الحكم بعودة المجالس وفي نفس التوقيت اجريت الانتخابات”؟

وأعلن عن إعتزام عدد من ممثلو القطاع أبرزهم إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقاً وعادل عبد الرازق عضو الاتحاد وأعضاء أخرين عقد مؤتمر صحفي قريبا للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بتلك القضايا.

من جانبه، أكد هشام جبر الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة المنشآت الفندقية سابقا، في بيان صحفي اليوم أن الدعاوي القضائية ضد وزير السياحة يحيى راشد، هدفها وقف انتخابات الغرف السياحية ومندوبى الغرف لدى الاتحاد لعوار اللائحة الأساسية، من حيث الشكل والمضمون لعدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة وفرض رسوم الترشح بدون سند قانونى.

وقال “جبر” إن هناك عوارا بقرار الدعوة للانتخابات سيؤدى إلى بطلان انتخابات غرفة سياحة الغوص وحل مجلس إدارتها، طبقا للبند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية والتى تنص على ” أن يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل قرار الدعوة للانتخابات متضمنا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهاءها وأعداد التمثيل الفئوى لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات المختلفة المستوى داخل كل غرفة.

وأوضح أن وزير السياحة أصدر القرار الوزارى رقم 460 الذى تضمن التمثيل الفئوى لكل من غرفة الشركات السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية، ولكنه أغفل التمثيل الفئوى والجغرافى لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

علي صعيد أخر، أغلقت الغرف السياحية الخمس التابعة للاتحاد المصرى للغرف، اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارتها ومندوبى الغرف فى الجمعية العمومية للاتحاد، للدورة السابعة عشرة لـ 2017/2021.

وتقدم مرشحان فقط لانتخابات غرفة المنشآت السياحية، ومثلهما لغرفة السلع السياحية، بينما عزف أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية والبالغ عددهم نحو 450 عضوًا، عن التقدم بطلبات الترشح للانتخابات.

وقال عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية سابقاً، أن الأنتخابات سيتم إلغاءها ومن المقرر إعادتها بعد عزوف الأعضاء عن الترشح.