3 حفن من تراب مصر إلى أستراليا.. تعرف على السبب

المال- خاص قام قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني ياسر عابد، بتسليم ثلاث حفن ترابية من أرض مصر إلى "ديفيد إليوت" وزير المحاربين القُدماء بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية (عاصمتها سيدني)، وفق بيان للخارجية.وأوضح البيان أن هذا التسليم للحفن جاء ناء على طلب حكومة الولاية الأسترالية لتكون

المال- خاص

قام قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني ياسر عابد، بتسليم ثلاث حفن ترابية من أرض مصر إلى “ديفيد إليوت” وزير المحاربين القُدماء بولاية “نيو ساوث ويلز” الأسترالية (عاصمتها سيدني)، وفق بيان للخارجية.

وأوضح البيان أن هذا التسليم للحفن جاء ناء على طلب حكومة الولاية الأسترالية لتكون أحد أهم معروضات التوسعة الجديدة للنصب التذكاري لضحايا الحرب التي تنوي السلطات الأسترالية إجراءها بمناسبة مرور 100 عام على إنتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأشار قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني إلى أن الأماكن الثلاثة التي تم الحصول على حفن التراب منها، تشمل كل من شمال سيناء والعلمين والإسكندرية.

من جانبه، أكد الوزير الأسترالي على عميق شكره وإمتنانه لكافة الجهات الحكومية المصرية، مشيرا إلى أن مصر ستكون لها حضور مُمَيز خلال الاحتفالات التي ستُقيمها الولاية خلال شهر نوفمبر القادم.