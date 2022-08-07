3 جهات حكومية تُناقش تحديات قطاع الألبان غدا.. وتوقعات بزيادة الاستثمارات إلى 250 مليون جنيه

كشفت مصادر مسئولة داخل شعبة الألبان بدمياط لـ«المال»، أن 3 جهات حكومية تضم وزارات الصحة، والتموين، وهيئة المواصفات القياسية، تعقد غدًا الإثنين، اجتماعًا موسعًا بحضور لفيف من المصنعين والمستثمرين على مستوى الجمهورية لحل مشكلة المواصفات القياسية المطبقة على الجبن.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع زيادة فتح عدد مصانع الألبان في مصر بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، متوقعة زيادة الاستثمارات في قطاع الألبان والجبن بحوالي 250 مليون جنيه الفترة المقبلة بعد حل مشاكل المصنعين وطمأنتهم.

ووفقا للمصادر، فإنه سيتم تحديد معايير ثابته وواضحة يلتزم بها التجار وتكون على معرفة بها الهيئات الرقابية لتطبيق المعايير الموضوعة.

جدير بالذكر أن جامعة دمياط، كانت قد عقدت مؤتمرا صحفيا في يونيو الماضي، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الألبان في مصر ووضع حلول بفرض ربط الصناعة بالبحث العملي.

ويأتي المؤتمر التي يقام غدا الإثنين لتطوير صناعة الألبان، والتي تم الاتفاق فيه على عقد مؤتمر مع وزارة الصحة والتموين وهيئة المواصفات القياسية لحل المشاكل التي تظهر بين تجار ومصنعي الجبن في مصر مع مفتشي الصحة والتموين وهيئة الغذاء.

وأضافت المصادر، أن تجار ومصنعي الجبن يشتكون دائما من مفتشي الصحة والتموين بسبب خلط المواصفات القياسية المطبقة على الجبن، مضيفة أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر لتحديد معايير ثابتة وواضحة يلتزم بها التجار وتكون على معرفة بها الهيئات الرقابية لتطبيق المعايير الموضوعة.

وتابعت: هناك بعض المشاكل في تطبيق المعايير بسبب فهم مختلط بين الهيئات الرقابية والصناع والتجار، وهي فترة تسويق الجبن، مؤكدة أن الهيئات الرقابية ترى فترة محددة والتجار والصناع يرون فترة محتلفة وهذا خلق خلطا بين المصنعين والتجار.

ولفتت إلى أن المسئول الأول والأخير عن وضع فترة التسويق المصانع، مؤكدة أن بعض المصانع تضع فترة تسويق للجبن الرومي 6 أشهر، والجبن الطري شهرين، ما تسبب في وجود خلط في أمور التسويق من قبل الجهات الرقابية والتجار والصناع، يترتب عليه مصادرة البضاعة وتحرير محاضر ضد المصنعين والتجار.

وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى توفيق الأوضاع بين تجار ومصنعي الألبان في مصر وبين والجهات الرقابية، مضيفة أن كافة الجهات الرقابية من التموين والصحة والطب الوقائي ومصنعي الجبن على مستوى الجمهورية يناقشون اليوم مطالب المصنعين والتجار لتنفيذها.

ويشهد حجم إنتاج الأجبان فى مصر زيادة مطردة بنسبة قفزت إلى حوالى 35 % بعد أن كانت 15 % منذ أعوام، وتستهلك مصر 70 ألف طن سنويًّا من الجبن الرومى، جميعها إنتاج معامل بلدية.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة وتطوير قطاع الألبان بدءا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات منتصف ديسمبر الماضى، بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى وإتاحة كل التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، بالمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى جميع المجالات.