3 جهات حكومية تستعرض مشروعاتها أمام ممثلى 10 شركات كورية لتعزيز فرص التعاون فى مجال المياه

استعرضت 3 جهات حكومية وهى الشركة القابضة، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز شئون البيئة مشروعاتها، وخططها أمام 10 شركات كورية جنوبية خلال الندوة التى نظمتها الوكالة الكورية للترويج للاستثمار أواخر الأسبوع الماضى، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من التكنولوجيا الكورية المتطورة فى مجال المياه.

و زار وفد تجارى كورى مكون من خبراء فى مجال صناعة المياه، وممثلين لـ10 شركات، القاهرة فى الفترة من 31 أكتوبر الماضى إلى 2 نوفمبر الحالى، بهدف تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين فى هذا القطاع.

وقامت الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة “كوترا” فى مصر بترتيب اجتماعات تجارية للشركات الكورية مع 20 شركة مصرية بارزة، مشيرًة إلى أن الندوة التى نظمتها تمثل فرصة جيدة لشركات الجانبين للتعاون فى مجال صناعة المياه.

وقال الدكتور طارق ندا رئيس قطاع التخطيط والتصميم لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى كلمته بالندوة، إن نسبة تغطية خدمات مياه الشرب فى محافظات الجمهورية تصل إلى %98.7، مشيرًا إلى أن عدد محطات المياه يبلغ 2755 تتضمن 1089 محطة تنقية، و 84 لتحلية مياه.

وأشار إلى أن عدد شبكات محطات توزيع مياه الشرب يبلغ نحو 164 ألفا، فيما يصل عدد المشتركين لدى الشركة فى هذه الخدمة إلى 16.8 مليون.

ولفت إلى أن مياه النيل توفر %86 من مصادر المياه حاليًا بمصر، بجانب %2.8 تنتجها محطات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أنه وفقا لدراسات خطة عمل الشركة حتى عام 2037.

وسيرتفع الطلب على مياه الشرب النظيفة بحلول تلك الفترة إلى 42 مليون متر مكعب يوميًا مقابل 37 مليون متر فى عام 2032.

وتابع أن معدل الطلب على المياه النظيفة سجل 28 مليون متر مكعب يوميا العام الماضى وستصل إلى 34 مليون متر مكعب فى عام 2027.

وبخصوص خدمات الصرف الصحى، قال إن نسبة التغطية الحالية لهذه الخدمة تبلغ %65 فى الجمهورية موزعة بين %96 فى المناطق الحضرية، و%40 فى الريف، مشيرًا إلى أن عدد محطات معالجتها يصل إلى نحو 504، وعدد المشتركين فى الخدمة 8.7 مليون.

ونوه إلى أن إجمالى طاقات معالجة مياه الصرف الصحى يبلغ حاليًا نحو 22 مليون متر مكعب يوميًا ستقفز إلى 27 مليون فى عام 2027 و29.6 مليون فى 2032 ، و33.6 مليون خلال 2037.

ولفت إلى أن إجمالى الطاقات الكلية لمحطات تحلية مياه البحر التى تخطط الحكومة تنفيذها ستبلغ نحو 10.5 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن أبرز محطات التحلية حاليًا يتمثل فى الغردقة البالغ طاقتها 80 ألف متر مكعب يوميا، والعريش 100 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكد أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات لتقسيم شبكات أنابيب التوزيع بتكلفة 15 مليار جنيه خلال 10 سنوات للتحكم فى ضغط وتدفق المياه، وتقليل الفاقد منها بنسبة %10.

واستعرض الإنجازات التى حققتها الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أنها تمثلت فى تنفيذ شبكات مياه شرب بطول 8320 كيلو متر، فيما بلغ عدد المشتركين لدى الخدمة نحو 966.075 ألف مشترك، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروعاتها الكلية المنفذة فى تلك الفترة بلغت نحو 61.25 مليون جنيه.

وأضاف أنه وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ عدد سكان مصر حاليًا نحو 105 مليون نسمة فى 4740 قرية، و 253 مدينة، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس الشركة عام 2004 وتدير 25 شركة تابعة لها، ويعمل بها 140 ألف موظف.

وقالت مى عز الدين، مسئولة بجهاز شئون البيئة، فى الندوة ، إن الجهاز يستهدف التعاون مع الشركات الكورية للاستفادة من تكولوجياتهم المتطورة فى مجالات الطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أن هناك استمرارا في جهود و مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع التى يتم إلقائها فى المجارى المائية سواء نهر النيل أو البحر.

وأشارت إلى أن المصانع العاملة فى قطاعات السكر والورق تحتاج إلى مجهودات كبيرة وخطط إصحاح عبر الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتقليل ما تصرفه من مخلفات فى المياه.

ولفتت إلى أن الجهاز يراقب ويفتش على عمل المصانع وما تصرفه فى المجارى المائية، موضحة أن حجم الحمأة المنتجة فى مشروعات الصرف الصحى يتراوح من 2 إلى 3 ملايين طن سنويًا.

ونوهت إلى أن إجمالى إنتاج البيوجاز من محطة الجبل الأصفر للمياه 11 ميجا وات، و تستعمل المحطة الحمأة لتوليد الكهرباء التى تحتاجها.

فيما أكد مسئولو الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى خلال الندوة، أنه يستهدف من خلال مشروعاته المختلفة الوصول لنسبة تغطية لخدمة مياه الشرب %100 حتى عام 2030، و تغطية مشروعات الصرف %100 حتى عام 2060.

وأضافوا أن إجمالى عدد المشروعات التى ينفذها الجهاز حاليا 197 مشروع بتكلفة 24 مليار جنيه بطاقة 461 ألف متر مكعب يوميًا صرف صحى، و 1.2 مليون متر مكعب يوميًا مياه شرب.

وأشاروا إلى أن أهم المشروعات الجارى تنفيذها هى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بعدد 52 مركزا على مستوى الجمهورية يشمل 1477 قرية ، منها 46 مشروعا سينفذها الجهاز بتكلفة تقديرية حوالى 8 مليارات جنيه.

وقالت سفارة كوريا الجنوبية فى بيان صحفى، إن حجم التجارة المشتركة بين القاهرة وسيول سجل نحو 3.1 مليار دولار العام الماضى، وهو ثانى أعلى معدل تم تحقيقه بين البلدين، منها صادرات مصرية بقيمة 1.6 مليار دولار، وشهد الغاز الطبيعى والنفط المصقول، زيادة بنسبة %705 و%107 على التوالى، مقارنة بحجمهما فى عام 2021.