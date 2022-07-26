3 جهات تتعاون لتدشين معمل أبحاث الألبان بدمياط بتكلفة 50 مليون جنيه

كشفت مصادر مسئولة فى شعبة صناعة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، عن تدشين أكبر معمل أبحاث وتحليل الألبان ومنتجاتها عبر تحالف بين القطاع الخاص و3 جهات هى الغرفة التجارية بدمياط، وأكاديمية البحث العلمي، ومركز تحديث الصناعة، مضيفة أن تكلفته الاستثمارية ربما تتجاوز 50 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهدف من إقامة هذا المعمل هو تحليل منتجات الألبان للتعرف على المشكلات الخاصة بالجودة والتصنيع، وبحثها تمهيدًا لطرح الحلول اللازمة لها، فى إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل توطين الصناعة، طبقًا لرؤية مصر 2030.

وأضافت أن شعبة صناعة الألبان سيكون لها الدور الأكبر فى عمليات تنفيذ إنشاءات المعمل، وفقًا لأحدث التكنولوجيا المستخدمة عالميًا.

وأكدت المصادر أنه جار التواصل مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية، ممثلة فى الاتحاد الأوروبي، للحصول على أفضل الأجهزة الخاصة بتحليل الألبان بأقل التكلفة.

وتعد إقامة المعمل بداية الطريق لتوطين صناعة الجبن فى مصر، من خلال التنسيق بين الجهات البحثية وشعبة الألبان بالغرفة التجارية فى دمياط لتحويل مشكلات الصناعة إلى أبحاث، لتتصدر مصر الدول المصنعة مرة أخرى.

ويشهد حجم إنتاج الأجبان فى مصر زيادة مطردة بنسبة قفزت إلى حوالى %35 بعد أن كانت %15 منذ عدة أعوام، وتستهلك مصر 70 ألف طن سنويًّا من الجبن الرومى، جميعها إنتاج معامل بلدية.

جدير بالذكر أن الحكومة تحرص على تعظيم الاستفادة وتطوير قطاع الألبان بدءًا من زيادة معدلات إنتاجيتها من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات منتصف ديسمبر الماضى، دعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى، وإتاحة كل التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة.