3 جلسات ساخنة في ختام فعاليات مصر تستطيع بالتاء المربوطة

- 30 نابهة تنافسن في 6 جلسات على تقديم خبرتهن لخدمة مصر في مجالات التنمية والتطوير ولاء البري وهاجر عمران: يختتم اليوم الإثنين 3/ 7 مؤتمر " مصر تستطيع بالتاء المربوطة " فعالياته بعد أن استمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. يقام حفل الختا

– 30 نابهة تنافسن في 6 جلسات على تقديم خبرتهن لخدمة مصر في مجالات التنمية والتطوير







ولاء البري وهاجر عمران:

يختتم اليوم الإثنين 3/ 7 مؤتمر ” مصر تستطيع بالتاء المربوطة ” فعالياته بعد أن استمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يقام حفل الختام في الخامسة والنصف مساء اليوم بقاعة أندلوسيت بفندق الماسة بمدينة نصر ، ومن المنتظر أن يلقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا كلمة الختام، تعقبه توصيات المؤتمر وتلقيها إحدى النابهات الثلاثين اللائى حضرن المؤتمر. ويختتم الحفل بكلمة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. ثم تبدأ تكريم النابهات المشاركات في المؤتمر.

وتشمل أنشطة اليوم 3 جلسات ، الجلسة الأولى في العاشرة صباحا تناقش محور المرأة: الهجرة والمواطنة والتمكين. يحضر الجلسة من الوزراء والمسئولين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، يشارك في الجلسة 7 من النابهات المصريات في الخارج وهن: د. منى صالح أستاذ الصيدلة بجامعتى ميونخ وفيينا، ورائدة استخدام النانو وتقنية التحرير الجيني في علاج أمراض الأسماك الوبائية. و د. داليا الشافعيأستاذة القيادة والتغيير ومدربة حياة معتمدة التى تم انتخابها كسيناتور في ماكجايل في عام 2009. وماري زكى خلة رئيسة المنتدى المصرى بجوهانسبرج عاصمة جنوب افريقيا ومحامي المصريين والعرب ، ومروة عيد كابتن مصر وهداف فرنسا في كرة اليد وأول محترفة مصرية في فرنسا. ومنال سري رئيس جمعية النساء العربيات في روما وعضو أمانة المفوضية الأوربية للإعلام العربي وعضو الرابطة الدولية للتوعية والوقاية من أمراض النساء ، ونانسي البسيوني مؤسس والمدير الإداري لشركة الخدمات الدولية للأعمال والاستثمارات التي تركت أمريكا لتأسسها في مصر . بهدف الترويج لمصر بطرق مختلفة مثل الترويج للسياحة والاستثمارات والتنمية الاجتماعية وتطوير التعليم. وهدى حليم رئيس صيادلة مستشفى ليك فورستوالشريكة في مؤسسة للحفاظ على التراث والمباني الأثرية في أمريكا. وتدير الجلسة دينا زهرة.

الجلسة الثانية تبدأ في الثانية عشرة ظهرا حول محور الاقتصاد: تحديات وحلول ، يحضر الجلسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ويتحدث في الجلسة كل من ليلى بنس المخطط المالي المعتمد ومستشار إدارة الثروة والتخطيط المالى وهى من أهم 10 مستشارات للثروة في أمريكا. و د. وجيهة تايلور مستشار الأمم المتحدة، والرئيس الشرفى لمؤتمر الاقتصاديين العالمى ورئيس رابطة العلماء المصريين الأمريكيين في الولايات المتحدة وكندا ورئيس مجلس إدارة معهد تنمية الشرق الأوسط والعلوم. والمحاسبة المالية يسرية سالم أخصائي أول تحصيل الأموال والديون في أمريكا. و د. إيمان رشوان أستاذ القانون العام والاقتصاد وعضو الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي للقادة. يدير الجلسة الإعلامى محمد مصطفى شردى.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة فتتناول محور الثقافة والفن: عناصر خلق الوعى ، يحضر الجلسة الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، وتتحدث فيها د. فوزية العشماوي التي تعيش في سويسرا وهى خبيرة البحث والترجمة والكتب التعليمية في اليونسكو. وسفيرة الإسلام والمدافع عن المرأة المسلمة، وإسراء نوار مدير التطوير بمكتبة جامعة شابمان بأمريكا، وسحر رمزى رئيس تحرير اوروبا اليوم، ورئيس اتحاد المرأة العربية فى هولندا. ومؤسس اتحاد النساء المصريات في هولندا. وسكرتيرة اتحاد المصريين في هولندا. وعفاف عبد ربه علي التي تعيش بريطانيا رئيسة الجمعية المصرية الأوربية العاملة في 14 دولة أوروبية. ورئيس تحرير مجلة Crossing the Bridge Magazine. تدير الجلسة لما جبريل.

جدير بالذكر ان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد افتتح المؤتمر في العاشرة من صباح أمس في حضور مجموعة من وزراء حكومته ، والمشاركات الثلاثين في المؤتمر من النابهات اللاتي حققن نجاحات كبيرة وتبوأن مكانة ومناصب رفيعة في بلاد المهجر. والمعروف أن مؤتمر مصر “تستطيع بالتاء المربوطة” هو ثمرة التعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج التي تتولى حقيبتها السفيرة نبيلة مكرم، والمجلس القومى للمرأة برئاسة د. مايا مرسى.